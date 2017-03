Campeón venezolano Linares vence a Crolla otra vez

El venezolano Jorge Linares derrotó por decisión unánime a Anthony Crolla por segunda vez en seis meses para retener su título mundial ligero de la AMB.

Linares le dio el desquite a Crolla en la misma Manchester Arena y ante un público hostil. Pero el venezolano volvió a demostrar su superioridad: los tres jueces le vieron ganar con idénticas tarjetas de 118-109.

Linares mandó a Crolla a la lona en el séptimo asalto.

Tras destronar a Crolla en septiembre, Linares quedó con foja de 42-3 (27 nocaut). Lleva cinco años sin perder.

Crolla ahora tiene foja de 31-6-3.

