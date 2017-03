Fallece Lou Duva, legendario entrenador de boxeo

Lou Duva, el legendario entrenador que fue pupilo de 19 campeones mundiales, entre ellos el peso pesado Evander Holyfield, falleció el miércoles. Tenía 94 años.

El pintoresco Duva murió de causas naturales en Paterson, Nueva Jersey, donde residía, informó su hijo en un comunicado difundido por la familia.

Humilde y gruñón, Duva siempre fue un entrenador generoso con sus pupilos. Su carrera abarcó siete décadas.

Además de trabajar con medallistas olímpicos como Holyfield, Duva también guió a los monarcas welter Pernell Whitaker y Meldrick Taylor. Su primer campeón fue el mediano Joey Giardiello, quien obtuvo su corona en 1963.

Duva siempre fue recordado por su papel en la pelea de marzo de 1990 entre el mexicano Julio César Chávez y Taylor.

Taylor había dominado el combate con su despliegue de velocidad y precisión, pero Chávez reaccionó en los últimos asaltos y conectó a Taylor con un derechazo cuando quedaban 26 segundos. Taylor quedó tambaleante y quiso intercambiar golpes, acabando en la lona.

Taylor usó las cuerdas para levantarse en la cuenta de seis, pero trastabilló hasta el poste de la esquina. El árbitro Richard Steele, tras contarle hasta ocho, le pregunta si estaba bien. Taylor no respondió, optando por mirar hacia su esquina, donde Duva trataba de meterse al ring.

Steele paró la pelea y declaró a Cháves como el ganador por nocaut con dos segundos más en el reloj. Taylor hubiera ganado por decisión de haberla terminado.

Durante años, Steele fue duramente criticado por parar la pelea. Pero Duva pudo influido en la determinación del árbitro por subirse al entarimado.

"Vaya manera de perder una pelea", dijo Duva posteriormente. "Teníamos ganada la pelea durante 11 asaltos, 2 minutos y 58 segundos. Y el árbitro no las quitó".

Hijo de inmigrantes italianos, Duva y su familia concibieron la promotora Main Events (fundada en 1978), convirtiéndola en una de las principales del boxeo rentado.

Duva fue elegido como el "Manager del Año" en 1985 por la Asociación de Cronistas de Estados Unidos. Y en 1987, la Asociación Mundial de Boxeo proclamó a Duva como el "Entrenador del Año".

Duva fue elevado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 1998.

Le sobreviven su hijo, Dino, y sus hijas Donna Duva Brooks, Deanne Boorman y Denise. Su esposa, Enes, y un hijo, Dan, habían fallecido antes. La esposa de Dan administraba Main Events.

El sepelio de Duva será el lunes en una iglesia católica en Paterson.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.