Acompañado por McGregor, Conlan noquea a Ibarra en debut

El irlandés Michael Conlan llegó a su debut como boxeador profesional acompañado por el peleador de la UFC Conor McGregor, y después noqueó en tres asaltos a Tim Ibarra en un combate realizado en un ambiente festivo por la celebración del Día de San Patricio.

Conlan fue una estrella en el boxeo amateur, que sufrió un polémico revés ante el ruso Vladimir Nikitin en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

El púgil de 25 años llegó al Teatro del Madison Square Garden acompañado por McGregor, la estrella irlandesa de las artes marciales mixtas. Conlan entró al cuadrilátero con un enorme sombrero verde, y McGregor lo siguió arropado por una bandera irlandesa.

Conlan era el favorito ante Ibarra (4-5), en una pelea pactada a un máximo de seis asaltos.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.