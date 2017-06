VIDEO: ¡‘Bam Bam’ Ríos sale del retiro y NOQUEA!

Tras retirarse del boxeo hace 19 meses después de ser noqueado por Tim Bradley, el mexicoamericano Brandon ‘Bam Bam’ Ríos reactivó su carrera la noche del domingo en el Pioneer Event Center de Lancaster, California venciendo por la vía rápida en el séptimo round al mexicano Aaron Herrera.

La contienda, que se efectuó en el peso welter, comenzó como una batalla de tú a tú, pero eventualmente ‘Bam Bam’ (34-3, con 25 KOs) impondría su mayor voluntad y fortaleza. Fulminó a Herrera (32-7-1, con 21 KOs) con un fuerte gancho al cuerpo.

El excampeón mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) celebró con mucha efusividad su regreso triunfal.

Ve aquí el desenlace:

Almost 7 full rounds of back-and-forth ends with @Brandon_Rios1 stopping Aaron Herrera in a big way! Welcome back, Bam Bam!! #PBConFS1 pic.twitter.com/6lvV3i3rnU