Promotor de Golovkin revela que no habrá tercera pelea inmediata para Canelo vs. GGG

El promotor de Gennady Golovkin, Tom Loeffler, se mostró contento con los términos del acuerdo para la segunda pelea entre su pupilo y el mexicano Saúl Álvarez, la cual se disputará el próximo 5 de mayo en una sede por determinar.

Golovkin y Canelo se enfrentaron el pasado 16 de septiembre en un duelo entretenido pero que dejó a ambos lados insatisfechos con el resultado.

“Los que van a ganar son los aficionados, porque no van a tener que esperar dos o tres años por el desempate”, dijo Loeffler, quien es uno de los responsables de haber convertido a Golovkin en una estrella del boxeo mundial cuando lo trajo a Estados Unidos en 2013.

Loeffler estuvo este jueves en el Wild Card Gym de Hollywood para promover la cartelera Superfly 2, la cual se realizará este 24 de febrero en el Forum de Inglewood. En ese evento con los medios, reveló que no había cláusula de revancha para el segundo duelo entre el kazajo y el mexicano.

“Fue algo que ninguno de los dos lados discutimos. Eric Gómez [presidente de Golden Boy Promotions] y yo dijimos que nos preocuparíamos por la segunda pelea solamente”, expresó el promotor.

“El negociar otra cláusula para la tercera pelea no tenía sentido.Nos pusimos de acuerdo que cualquiera que ganara, decidiría si tiene sentido una tercera pelea. No habrá una pelea inmediata después de eso”, informó.

Loeffler también agregó que de ganar Golovkin, el kazajo unificaría títulos con el monarca de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Billy Saunders.

“Si hay una tercera pelea, no será una trilogía inmediata. Si Golovkin gana, va a unificar título con Saunders”, expresó Loeffler.

El promotor aceptó que será muy difícil que el Madison Square Garden pueda vencer a Las Vegas como la sede del duelo de desempate.

“5 de mayo en Las Vegas es como un día festivo, especialmente con los aficionados mexicanos apoyando el deporte como lo hacen”, indicó.

Loeffler se reunirá este jueves con Golden Boy Promotions para analizar las diferentes ofertas de las sedes.

Por último, dijo que pedirán a los mejores tres jueces en el deporte para la contienda de desempate, después del polémico resultado en el primer duelo. En una de las tarjetas, la juez Adelaide Byrd entregó tarjetas de 118-110 a favor de Canelo en un duelo en el que muchos vieron ganar a Golovkin.

“Los dos lados van a estar preocupados por los jueces. No hay razón por la cual los tres mejores jueces del mundo no puedan ser asignados a esta pelea, no hay razón por la cual no. Tenemos muchos jueces en el boxeo, no hay necesidad de controversia”, aseguró.