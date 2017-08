Malignaggi se retira furioso del campamento de McGregor

Paulie Malignaggi confirmó en una entrevista con ESPN que no estará más en el campamento de Conor McGregor, quien se prepara para su pelea de boxeo del 26 de agosto ante Floyd Mayweather.

Malignaggi declaró que las historias que han surgido de las sesiones de sparring se han convertido en un “fiasco” y un “circo”.

“Quería ser parte de este evento, pero no quería convertirme en la historia y en eso se ha convertido esto. No voy a revelar información sobre su plan de pelea o en lo que está trabajando. No haría eso. Pero eso se ha convertido en un fiasco, un circo”, declaró Malignaggi en entrevista con ESPN.

“Y sí quiero que saquen ese video del sparring. UFC tiene ese video definitivamente. Entiendo que no puede salir eso ahora, pero Conor, si tienes ... da a conocer lo que realmente sucedió”, expresó.

Malignaggi pareció estar molesto por algunas fotos publicadas por el fotógrafo de UFC y otras cuentas, en las que parece que está recibiendo una paliza por parte de McGregor.

“No vine aquí para ser explotado… que saquen el video no editado en el que se ven los rounds uno al 12”.