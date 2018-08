Los reflectores cada vez son más brillantes sobre el boxeador tijuanense Jaime Munguía

Sus ojos demostraban la incredibilidad del momento pero al mismo tiempo denotaban su emoción de estar rodeado de casi dos mil personas de las que algunas corearon su nombre, mismas a las que acompañó en el canto… mientras que otras personas se preguntaban quién era el joven de 6’0” de altura, que vestía guantes y lanzaba golpes al aire.

Con solo 21 años, Jaime Munguía sigue abriéndose el camino en el pugilismo y la oportunidad de ser parte de la cartelera como pelea coestelar, en la que sobresalen Saúl Álvarez contra Gennady Golovkin, el próximo 15 de septiembre, tiene al tijuanense con una sonrisa de oreja a oreja.

El campeón mundial de las 154 libras tuvo su primera defensa del título el pasado 21 de julio al vencer por decisión unánime al inglés Liam Smith y espera superar al canadiense Brandon Cook (20-1, 13 KOs), en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El ‘Bad Boy’ sería la cuarta pelea del mexicano en lo que va del año muy ocupado.

“He tenido bastante actividad pero me he mantenido ocupado en el gimnasio cuidando de mi cuerpo”, dijo Munguía ante los medios de comunicación el domingo momentos antes de la sesión de sparring en un cuadrilátero que se instaló en césped del Banc of California Stadium, en Los Ángeles, que es la casa del LAFC de la MLS.

Munguía dijo que no lo pensó dos veces cuando supo que podría ser parte de la cartelera, pues su nombre se dará a conocer aún más.

“Es una gran oportunidad que cualquier peleador desearía o debería aprovechar si la tiene”, dijo a HOY Deportes el tijuanense. “Eso estoy haciendo y me gustaría seguir peleando más constantemente pero cuidando mi físico. Para mí es una gran oportunidad, un orgullo de estar en esta cartelera de Canelo-Golovkin, más que nada que es una fecha para todos los mexicanos, muy especial”.

Sobre su rival, Munguía es consiente que Cook le pudiera causar problemas en el cuadrilátero pero confía en que su físico marcará la diferencia.

“Es un peleador con bastante experiencia, me lleva bastante edad, pero creo que soy más fuerte, tengo más alcance que él”, detalló. “Tenemos que tener cuidado con la distancia pero creo que podemos salir con los brazos en alto”.

Las cosas están pasando rápido para Munguía pero asegura tener los pies sobre la tierra y quiere aprovechar al máximo los reflectores que ahora lo iluminan y sobre todo ha escuchado los mensajes que le ha dado Óscar de la Hoya.

“No pensé que esto fuera a pasar en tan corto tiempo, creo que las cosas pasan por algo y hay que estar muy concentrados. Venimos con buena preparación y mentalidad. Siempre me ha dicho que practique mucho con el jab, con mis piernas, pero más que nada que el jab es la llave de todo”, dijo.

