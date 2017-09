Leo Santa Cruz: ‘GGG’ le ganó a Canelo por un punto o dos

El campeón mundial de tres divisiones, Leo Santa Cruz, actualmente se prepara para enfrentar a Chris Avalos (27-5, 20 KOs) en defensa de su título de peso pluma. El ‘Terremoto’ entrenó el martes en frente de los medios de comunicación previo a su combate del 14 de octubre en el StubHub Center (4:30 p.m., FOX Deportes).

Aunque su concentración es al máximo sobre el rival mexicoamericano, Santa Cruz habló de lo que pensó del combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Para el oriundo de Michoacán, sí hubo un ganador en la pelea que se señaló como empate.

“Fue una pelea emocionante”, dijo Santa Cruz a HOY Deportes mientras le eran vendadas sus manos previo a su entrenamiento. “Como todos esperábamos, fue muy atractiva, los dos se dieron al tú por tú con poder. La pelea creo que la ganó ‘GGG’, por un punto o dos, creo que la ganó ‘GGG’, pero hubo muchos rounds que estuvo muy cerrado. El empate estuvo bien y a ver qué pasa en la revancha”.

Adalaide Byrd fue una de los tres jueces encargados de calificar la pelea Canelo-‘GGG’, que no solo señalar a Canelo como ganador sino que lo hizo de manera abultada, 118-110. Byrd, quien a pesar de tener una larga carrera como jueza, 442 peleas en su haber desde 1997, se mostró muy a favor de Canelo según Santa Cruz.

“Es una juez con mucha experiencia, no sé qué le pasaría cuando calificó la pelea. El ‘GGG’ ganó más de dos rounds”, señaló el pugilista de 29 años. “A lo mejor sí estaba protegiéndolo un poquito más a él. Tal vez es fan de Canelo Álvarez y por eso se fue de su lado”.

Aunque la Comisión Atlética de Nevada no recibirá una sanción oficial por la manera controversial como calificó a favor de Canelo, lo que sí es casi seguro es que la jueza podría no volvería a ser parte de una pelea de título.

“Creo que ella se lo buscó”, dijo Santa Cruz. “La verdad la pelea no fue así de dispareja. No más le dio dos puntos al ‘GGG’. Ella se dejó llevar más por el público, se dejó guiar del grito de toda la gente mexicana y eso no está bien”.

El boxeador siente que Canelo y ‘GGG’ demostraron estar en un excelente nivel y que aún queda una cuenta pendiente tras el empate. Sin embargo, espera que el resultado sea distinto.

“Creo que sí va a ver una segunda parte. Fue una pelea muy buena y muy cerrada. La revancha va a ser seguramente en mayo y entonces el Canelo se va a llevar la pelea que sigue porque estará mejor preparado”.

En defensa de su título

Los dueños de títulos mundiales de peso pluma, Abner Mares (30-2-1, 15 KOs) y Santa Cruz (33-1-1, 18 KOs), defenderán sus cinturones por separado en la misma velada. El ‘Terremoto’ defenderá su título en las 126 libras mientras que Mares hará lo suyo contra Andrés Gutierrez en el evento principal de la Premier Boxing Champions.

Santa Cruz venció a Mares en 2015 y los planes de revancha cayeron en agosto debido a que no pudieron ponerse de acuerdo en cuestión de dinero. Sin embargo, la pelea se podría desarrollar a inicios de 2018.

Por ahora, el ‘Terremoto’ tiene una solo misión en mente en estos momentos y es la de vencer a Avalos.

“Preparado como siempre, bien enfocados 100%. Nunca subestimamos a ningún peleador y para todas las peleas entreno como si fuera a ser de campeonato. Hay algunos que cuando llegan allá arriba le bajan y yo no, para todos entreno igual y nunca me confió”, aseguró.

Avalos ha perdido tres de sus últimos cinco peleas, lo que en el papel se presenta accesible para Santa Cruz, pero ‘Terremoto’ siente que aún así “va a estar dura y vamos a tratar de noquearlo… vamos a ser inteligentes, si el nocaut viene, viene, sino de todas maneras vamos a buscar el triunfo”.

Santa Cruz dijo tener en claro su plan ante Avalos: “Creo que la debilidad de él es el cuerpo. No le gusta a él que le peguen en el cuerpo, también baja mucho la defensa entonces ahí con el jab vamos a buscarle para conectarle”.