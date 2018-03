Golden Boy Promotions: Entrenador de GGG siempre está ladrando

Desde que explotó la noticia de que Saúl Álvarez dio positivo en una prueba de clembuterol, muchos temen que la pelea de revancha del 5 de mayo no se lleve a cabo entre el Canelo y Gennady Golovkin.

‘GGG’ y su campamento abrieron, la semana pasada, las puertas para algunos medios de manera exclusiva para hablar sobre la situación y el peligro que correría la mega pelea. Abel Sánchez, el entrenador mexicano de del kazajo, se fue con todo contra el rival de su pupilo.

Eric Gómez, el presidente de Golden Boy Promotions (GBP), aprovechó el día de medios para la cartelera del 22 de marzo que se realizará en el Fantasy Spring Resort Casino de Indio, California, para hablar sobre la situación que vive su peleador.

Gómez se mostró molesto con lo que ha dicho Sánchez y aseguró que está buscando justificaciones en caso de que Golovkin pierda ese día.

“Abel siempre está ladrando, pero sabes lo que dicen ‘perro que ladra, no muerde’”, dijo a HOY Deportes el presidente de GBP. “Para mí, es que está preocupado, por esta pelea. Él sabe que Saúl [le puede] ganar a su peleador. Está sacando pretextos, solo pretextos. Está buscando para dar excusas después de la pelea”.

Aunque aún no se sabe la respuesta de la Comisión de Boxeo de Nevada, Gómez dijo que Canelo y su grupo están tranquilos, preparándose para la pelea, misma que asegura no se cancelará.

“Estoy 100% seguro que esta pelea se va a dar”, pronosticó Gómez. “Hemos mandado datos, toda la información que tenemos, todo. Al final, cuando ellos ya terminen la investigación podremos hablar y dar públicamente detalles de la situación. Que se preparen bien porque la pelea va a pasar. Si ellos creen que se cancela la pelea, están muy equivocados”.

La tranquilidad que sienten en el campamento de GBP, es debido a la reacción que tuvo la Comisión, que según cuando tuvieron una reunión “se burlaron ellos de Abel. Saúl no hizo nada mal y va a hacer lo que hizo en la primera pelea”.

Con respecto a de qué manera fue que Canelo pudo haber consumido la sustancia, Gómez señaló que fue un error cometido por su peleador, sin especificar el preciso momento de la consumo de la sustancia. Canelo le prometió tener más cuidado para el futuro.

“Él mismo se va a cuidar, él me lo ha dicho a mí ‘esto jamás me va a volver a pasar a mí’”, detalló. “Lo que pasa es que la gente no entiende es que un peleador no está a dieta todo el año, solo está a dieta cuando se está preparando para la pelea. Entre peleas es cuando se comen sus dulces, sus chocolates, sus galletas, si beben, pues beben. Esto es lo que está pasando aquí, él no estaba concentrado, no estaba en su campamento y no se cuidó de la dieta”.

Por lo pronto, el Canelo sigue trabajando para la pelea del 5 de mayo, en la que prometió en esta ocasión ser más aguerrido y tumbar a su rival. Esta situación no ha afectado al boxeador tal como explicó Gómez.

“Él está tranquilo, él se siente bien, porque él sabe que fue solamente un error. Fue algo que no hizo a propósito y un error de comida, de no cuidar su dieta”, dijo. “Te afecta cuando hiciste algo a propósito, es cuando te afecta… pero si lo hiciste honestamente, estás tranquilo y él está 100% tranquilo”.

Mientras tanto, Óscar de la Hoya se ha mantenido alejado de hacer algún comentario a los medios: “Obviamente Óscar le dio consejos al Canelo y está pendiente. Él va a hablar de todo esto cuando termine la investigación”.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda