Promotor de GGG ya ve la posibilidad del Canelo vs Golovkin II en septiembre

El presidente de #360Promotions, #TomLoeffler dijo que la razón por la que la pelea pactada para el 5 de mayo entre el #CaneloAlvarez y su pupilo #GennadyGolovkin ya no aparece en la lista de eventos de #FathomEvents es porque esperan la decisión de la Comisión Atlética de Nevada tras la reunión del 10 de abril con #Canelo. #boxeo #boxing #CaneloGGG #5demayo @iadelreda

