Hay REVANCHA, Canelo vs Golovkin 2 ya es oficial

Este Cinco de Mayo, Saúl Álvarez y Gennady Golovkin detendrán el mundo de boxeo otra vez.

Tras semanas de especulaciones, este lunes finalmente se hizo oficial la pelea de revancha entre el mexicano el kazajo.

El luchador de WWE y mega estrella de Hollywood, Dwayne 'The Rock' Johnson, fue el encargado de hacer el anuncio en las redes sociales mediante un video por parte de HBO, la cadena que trasmitirá la contienda por PPV.

Only a true baller can announce the fight of the year.@TheRock makes Canelo vs. Golovkin 2 official. 5.5.18. #CaneloGGG2 pic.twitter.com/WI99kzxraM