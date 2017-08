Guía rápida para apostar en el Mayweather-McGregor

¿Nuevo para apostar en Las Vegas? No te preocupes, HOY Deportes te da un curso intensivo de apuestas. (Solo recuerda que debes de apostar responsablemente).

Es simple. Si la probabilidad es de +200 significa que con $100 ganas $200 (total de $300). Si la probabilidad es de -200 significa que tienes que apostar $200 para ganar $100.

Conociendo eso, estas son diferentes opciones para apostar:

Apuesta directa en el ganador:

McGregor: +300

Mayweather: -400

Si apuestas $100 a que McGregor gana, te llevas $300 a tu cartera más los $100 que has apostado. Parece muy aventurado apostar que el irlandés ganará, pero hemos visto cosas más descabelladas en esta vida. McGregor es un atleta y no es como que Mayweather no haya envejecido, pero dicho esto, no te apures en apostar la quincena en McGregor. Recuerda que el campeón de MMA nunca ha peleado un solo round profesional.

McGregor por KO o descalificación: +325

McGregor por decisión: +1600

Empate: +3,300

Mayweather por KO o descalificación: -150

Mayweather por decisión: +275

Si McGregor gana es por KO y sus opciones para ganar un duelo de boxeo por decisión ante el rey de las victorias en la distancia son casi nulas. Todo parece indicar que Mayweather estaría ganando por KO, debido a la inmensidad que existe entre ambos sobre un ring. Mayweather no gana un duelo por KO desde 2011.

Otras apuestas interesantes son:

Número de golpes lanzados por McGregor:

Más de 180: -130

Menos de 180: -110

Número de golpes lanzados por Mayweather:

Más de 300: -215

Menos de 300: +160

Número de golpes conectados por Mayweather:

Más de 100: -150

Menos de 100: +150

Otras probabilidades:

McGregor lanzará una patada: +650

McGregor no lanzará una patada: -1,800

McGregor lanzará un codazo: +800

McGregor no lanzará un codazo: -1,600

McGregor tumbará o noqueará a Mayweather: +350

McGregor no tumbará o noqueará a Mayweather: -550

Mayweather tumbará o noqueará a McGregor: -200

Mayweather no tumbará o noqueará a McGregor: +175

McGregor ganará en menos de 4 rounds: +800

McGregor no ganará en menos de 4 rounds: -1,400

Pelea durará 11.5 rounds: -210

Pelea durará los 12 rounds: +200

Alguno tirará la toalla: +335

Alguno no tirará la toalla: -200

Alguno será amonestado por un golpe bajo: +335

Alguno no será amonestado por un golpe bajo: -200