‘GGG’ abre una puerta para la reconciliación con Canelo, no sin antes criticarlo

En esta ocasión no hubo sorpresas y Gennady Golovkin estaba más que dispuesto para hablar con los medios de comunicación. Hace unas semanas, el peleador kasajo recibió la visita de algunos miembros de la prensa a su campamento de Big Bear y estaba visiblemente molesto, pues no había sido informado por su equipo que tendría que atenderlos mientras entrenaba y concentraba para la pelea de revancha contra Saúl Álvarez el próximo 15 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. “Me siento muy bien, en aquella ocasión no estaba molesto realmente, pero si me tomó por sorpresa”, le dijo a HOY Deportes ‘GGG’. “Le pregunté a mi equipo, a mi entrenador Abel Sánchez que por qué nadie me dijo nada. Yo tenía un plan de trabajo grande que estaba desarrollando y necesitaba estar concentrado. Además no soy una persona de hablar mucho”.Golovkin estuvo el domingo en el Banc of California Stadium, la casa del LAFC de la MLS, como parte de una presentación ante alrededor de dos mil aficionados angelinos que asistieron para presenciar las sesiones de sparrings que incluían a Canelo y el joven tijuanense Jaime Munguía. A pesar del buen estado de ánimo de Golovkin (38-0-1, 34 KOs), los golpes hacia el campamento de Canelo (49-1-2, 34 KOs) continuaron pero las cosas podrían tomar una vuelta distinta cuando todo esto termine.Al serle interrogado sobre la posibilidad de revivir la amistad que alguna vez tuvo con Canelo, Golovkin dijo que por el momento no lo había pensado pero que es algo que contemplaría. “No sé, tal vez en el futuro, nadie sabe si dos meses o dos años después en alguna convención de boxeo”, contempló ‘GGG’. En la gran mayoría de situaciones en la que dos peleadores se dicen de todo antes de un combate, tiende a terminar con un saludo al final de la pelea, algo que podría pasar en esta revancha.“Tampoco lo he pensado, no sé, no es algo que podría garantizar, se ha dicho mucho hasta ahora”, explicó el invicto peleador de peso mediano. “¿Por qué no? Solo el tiempo lo dirá. Es parte de la vida”. Sin embargo, aunque la pequeña puerta de la reconciliación podría estar abierta entre ambos, Golovkin no perdió la oportunidad de nuevamente recordarle al equipo de su rival que el caso de clembuterol no está olvidado y señala en dónde está fallando Canelo.“No tengo respeto por su equipo, no solo por Canelo”, explicó. “Conozco a Canelo de hace mucho tiempo, es como un chico joven. Él escucha a su promotor, a su equipo, sabes, ese es su problema. Realmente tiene un gran problema, tiene un escándalo. Todavía está trabajando con estas personas que le trajeron esta situación. Es muy terrible para él”.Canelo fue castigado por seis meses por la Comisión Atlética de Nevada, después de que dos resultados arrojaron presencia de clembuterol en el sistema del peleador. Ese castigo obligó la cancelación de la pelea del 5 de mayo.Golovkin lanzó otro golpe a los aficionados del mexicano.“Yo estoy cómodo porque tengo a mi equipo, los respeto, respeto a mi gente, a la gente que me apoya porque este es una [persona] real. Si tú eres falso, entonces claro apoyas a Canelo. Si eres una [persona] real, me apoyas… es como blanco y negro, es todo”, dijo ‘GGG’.Con respecto a que la gran mayoría de la gente dice que él ganó la pelea, Golovkin lo toma con calma.“Es importante para el boxeo que todo se mantenga claro, si por alguna razón este juez dio un resultado extraño en la primera pelea, entonces no es bueno para el deporte. Mucha gente que vio esta pelea, en cuestión de puntos, se preguntan cómo es posible que esto haya pasado”. Ante el resultado de su primera pelea, el kasajo explicó que él también empujó para que haya una segunda y que termine por demostrar de lo que es capaz en el cuadrilátero. “Quiero demostrarles a todos, mi familia, amigos, que puedo lograrlo. Mucha gente pidió también que se haga. Dije que quería que se hiciera esta segunda pelea”, dijo. “Esta segunda pelea será completamente diferente 100%. No solo será una pelea de boxeo, habrán muchas emociones entonces va más allá”.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda