La estrella del boxeo, Danny García, está listo para retomar lo suyo

Cuando el boxeador de origen boricua Danny García venció a al inglés Amir Kahn en 2012, emprendió un vuelo hacia los primeros planos del boxeo. Se consolidó como el mejor peso super ligero tras darle una lección al argentino Lucas Matthysse; era una estrella con bastante brillo.

Sin embargo, hace diez meses su carrera llegó a un inesperado alto tras caer contra Keith Thurman en un duelo en donde no solo perdió su título de peso welter del CMB, sino que también su invicto.

Ahora, después del descanso más largo de su carrera de 11 años, ‘Swift’ (31-1, 19 KOs), está listo para retomar las cosas donde las dejó, bajo los reflectores.

“Me siento bien, necesitaba el tiempo de descanso. Pasé tiempo con mi hija, la pude ver crecer y pude ser un papá y una persona regular”, dijo García durante una conferencia de prensa en Los Ángeles para anunciar su combate del próximo 17 de febrero ante el también excampeón Brandon ‘Bam Bam’ Ríos (34-3-1, 25 KOs). “El estar en la cima del boxeo por cinco, seis años es mucha presión, mucho trabajo duro y dedicación. Sentí que necesitaba un descanso”.

Aunque ‘Bam Bam’ será su desafío en turno, todavía tiene muy presente a Thurman. Cree que los jueces le fueron injustos esa noche y el ya no ver el cerro a lado de su columna de victorias, le cala. No obstante, está consciente que ya tiene que darle vuelta a la página para poder seguir.

“Solo es una derrota en el papel. Siento que gané la pelea, es lo que es”, contó. “Sí me molesta porque sé que soy el mejor peleador, pero tengo que ponerlo en el pasado. No debó dejar que me moleste; hay que tener la piel gruesa y regresar más fuerte”.

Ya hablando sobre la pelea ante Ríos, el originario de Filadelfia espera una guerra pues los dos saben ir hacia el frente sin miedo.

“Yo nunca me hago para atrás y sé que Brandon ha visto eso. Siempre llegó a pelear, va a ser una gran contienda debido a nuestros estilos y determinación”, explicó.