La dura confesión de Maradona y JC Chávez sobre las drogas (Video)

Diego Armando Maradona no quería fiesta por sus 58 años de vida, pero tuvo un festejo a donde llegó el legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, con quien convivió, bromeó y ambos confesaron cómo les afectaron sus adicciones en sus respectivas carreras.

"¿Tú crees que si Diego y yo no hubiéramos consumido drogas hubiéramos sido mejores?", dijo JC en la confesión de su paso por el mundo de las drogas.

"¡Qué jugador hubiese sido yo si no tomaba drogas, ¿no?! 'Y qué boxeador hubiese sido Julio César!", agregó Maradona, en charla transmitida por ESPN.

"Sí, conocí la derrota gracias a mi drogadicción y a mi alcoholismo. Hay que reconocer que estuve metido en ese infierno, pero bendio sea Dios ya logré salir", amplió Chávez.

Maradona... JC Chávez... Mike Tyson... CC Sabathia... De la Hoya y MÁS atletas que deslumbraron al mundo con su talento y por sus problemas con el alcohol y las drogas.

"Las drogas fueron para jodernos a nosotros mismos, yo no podía moverme. No me podía mover en la cancha o no me podía entrenar. Y eso era a lo que yo estaba acostumbrado".

"Gracias a Dios hoy me puedo levantar a la mañana, tranquilo, sin ningún problema. Puedo trabajar y conocer a Julio César", resaltó Maradona.

Durante la charla, Maradona y Chávez expresaron su admiración y respeto mutuo.

"Tuve el gusto de conocer a Pelé, pero no lo vi jugar, lo digo con respeto. Sí vi a Maradona. Los dos son increíbles, pero vi jugar a Maradona y me quedo con Maradona", dijo Chávez.

"(JC) era bárbaro. Su contragolpe era una cosa tremenda", agregó Diego.

Chávez expresó su respeto y admiración por Maradona: "Te quiero pedir disculpas. Yo tenía otra impresión tuya, pero la verdad me quedo impresionado. Gracias por recibirme, campeón. Vamos a ser buenos amigos", dijo JC, al tiempo de dar un beso en la mejilla al ex jugador.

"(Amigos) del alma", puntualizó Maradona.