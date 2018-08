¿Julio César Chávez Jr. vs. ‘Maravilla’ Martínez II?

Aunque usted no lo crea, el argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez aceptó el reto del excampeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, Julio César Chávez Jr. (50-3-1, 32 KOs), para enfrentarlo en una contienda de revancha y ya hasta tienen fecha tentativa para el duelo: noviembre.

Chávez Jr. retó vía Twitter al argentino, quien lo venció en septiembre de 2012 por decisión unánime en una pelea dispareja, aunque el mexicano alcanzó a derribar a Martínez en el último asalto.

El ‘Hijo de la Leyenda’ dijo que enfrentará a Sergio Mora el 7 de septiembre en un peso pactado de 171 libras. Luego, informó que quería el duelo de revancha.

“Peleo Vs. Sergio Mora el 7 de Septiembre en 171 Libras. De salir victorioso, me gustaria que Sergio "Maravilla" Martinez me diera la revancha que nunca tuvimos! Nunca es tarde...@maravilla...Let's Go Champ”, publicó en su sitio de Twitter esta semana.

Martínez (51-3-2, 43 KOs), de 43 años, no tardó en responder.

“Exacto, nunca es tarde y volvería a pelear solo por esa revancha. Aceptas?? Estás seguro?? Te propongo Noviembre”, indicó.