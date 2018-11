Abel Sánchez quiere que Canelo triunfe con DAZN, por el bien del boxeo

Tras el anuncio del acuerdo valorado $365 millones por las siguientes 11 peleas entre Saúl Álvarez y la compañía de transmisiones de internet DAZN, la posibilidad de una tercera contienda entre Canelo y Gennady Golovkin comenzó a sonar como algo muy remoto.

Canelo ya tiene pelea y será ante Rocky Fielding el próximo 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Por su parte, Golovkin aún está de vacaciones y se reunirá con su promotor Tom Loeffler en enero para hablar de las posibilidades que existen en su carrera para 2019.

Para el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, la posibilidad de una tercera contienda depende plenamente en qué tan bien le vaya a Canelo en sus transmisiones con DAZN.

“Ese acuerdo no es garantizado, depende, y si estoy equivocado que por favor que me digan, que lo muestren en las redes sociales. Cuando Floyd Mayweather firmó el contrato con CBS por 5 o 6 peleas por $200 y tantos millones, estaba garantizado que en cada pelea le iban a pagar tanto o más”, declaró el entrenador tijuanense. “Este acuerdo que tiene ahorita también cuenta el número de gente que compra las aplicaciones. No nada más le van a dar el dinero solamente por dárselo”.

Según el anuncio hecho el mes pasado, Canelo se llevará por lo menos $365 millones hasta el 2023. El dinero es garantizado, aunque no se saben los detalles de cómo será distribuido.

Sánchez fue claro en decir que le interesaba que Canelo ganara esta cantidad de dinero, por el "bien del boxeo".

“Obviamente que todos en el box queremos que tenga éxito para que otros boxeadores puedan ganar el dinero que está ganando el Canelo y para el boxeo es lo mejor”, señaló Sánchez. “Créeme que quiero que tenga mucho éxito”.

Sánchez estuvo en un evento de prensa el jueves en L.A. Live en el centro de Los Ángeles para promover el próximo duelo de su pupilo Alex Saucedo ante Maurice Hooker el 16 de noviembre.