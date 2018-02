Argentino Reveco es noqueado en siete asaltos por filipino Nietes, que pide a 'Chocolatito'

El filipino Donnie Nietes (41-1-4, 23 KOs), actual campeón de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo, noqueó al argentino Juan Carlos Reveco (39-4, 19 KOs) a los :53 segundos del séptimo round y retuvo su corona la noche del sábado en la primera pelea de la velada principal en el Forum de Inglewood.

Donnie Nietes stuns Juan Carlos Reveco at end of Round 6. #Superfly2 pic.twitter.com/KNnOMNWPQ0

Nietes, el campeón filipino más longevo de las Filipinas con más de 10 años en el reinado, no tuvo una de las contiendas más espectaculares pero lastimó a su rival al final del round 6. Reveco se fue tambaleando a su esquina y nunca se recuperó.

Juan Carlos Reveco's corner throws in the towel after Donnie Nietes scores a 7th round knockdown. #Superfly2 pic.twitter.com/xsir1FGDmN