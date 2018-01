Abel Sánchez: Canelo sabe que si se para, lo van a noquear

El entrenador de Gennady Golovkin, el mexicano Abel Sánchez, dijo que por el “bien del boxeo”, el duelo de desempate entre Saúl Álvarez y su pupilo debería ser en mayo próximo.

“Yo quiero esa pelea en mayo, los fans del box necesitan esa pelea en mayo, pero son dos muchachos que son estrellas y tienen que estar de acuerdo en las bolsas”, indicó Sánchez sobre el duelo en septiembre pasado que terminó en empate.

Tanto el promotor de Golovkin, Tom Loeffler y el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, están en pláticas para concretar el segundo duelo y la semana pasada, Gómez expresó que el segundo combate estaba muy cerca de firmarse, aunque luego Óscar de la Hoya lo desmintió.

El entrenador tijuanense dijo que Golovkin está en su natal Kazajstán, visitando a su familia.

“Cuando termina la pelea, yo acostumbro dejarlos ir porque estar conmigo 10 semanas es como que yo sea el papá. Yo dejo que vivan su vida. Ahorita está con su familia, pero va a regresar esta semana que viene y deberás que yo no sé cómo van las negociaciones. Esa pregunta es para Tom Loeffler pero estoy buscando esa pelea para quitarme la espina”, señaló Sánchez durante una conferencia de prensa este martes en Los Ángeles para acompañar a su pupilo Carlos Cuadras en la promoción del duelo ante el boricua McWilliams Arroyo el 24 de febrero en el Forum de Inglewood.

Para Sánchez, Golovkin aún puede dar mucho en el segundo duelo, pero criticó el estilo de Canelo, quien utilizó una estrategia escurridiza en el primer enfrentamiento.

“Él sabía que lo iban a noquear si se paraba, Golovkin todavía tienen mucho que dar. Pero depende de los estilos, si enfrenta a un estilo correlón, va a ser difícil demostrar lo que todavía tiene”.

Sánchez explicó que el segundo enfrentamiento será para el peleador que “pueda pegar un buen golpe y que pueda terminar a su rival”.

Pide disciplina a Cuadras

De cara al duelo del 'Principe' Cuadras ante Arroyo (16-3, 14 KOs), Sánchez le pidió al mexicano que subiera a las montañas de Big Bear para la preparación de la contienda en peso supermosca.

“Es muy importante porque Carlos reconoce que no nos dio lo que esperábamos. Sé cansó poquito, entonces cuando cayó en la pelea, es lo que le dio el triunfo a Estrada, pero Carlos tiene más de un mes en mi gimnasio”, expresó Sánchez.

Cuadras (36-2-1, 27 KOs) cayó en su último duelo ante Juan Francisco Estrada en septiembre del año pasado, la segunda derrota en tres peleas después de perder su corona ante Román González.

“Si no tiene esa disciplina, entonces no se va a poder, porque no somos magos. Si ganamos esta pelea, nos han dicho que posiblemente va a venir el título”, expresó Sánchez.

La función del 28 de febrero en el Forum será estelarizada por el duelo entre Estrada y el campeón del CMB, Srisaket Sor Rungvisai, verdugo del “Chocolatito”.