FOTOS: ¿¡Dónde está el Canelo!?... en Europa

Sin pelea en puerta y tras un buen 2017, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez disfruta sus vacaciones en Europa y comparte fotos con sus seguidores de los lugares que visita.

El Canelo desde Milán, Italia...

Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 7:18 PST

Saúl Álvarez es católico; visitó al Papa Francisco y ser recibido por él en El Vaticano, donde el púgil recibió su bendición...

Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 24 de Nov de 2017 a la(s) 1:25 PST

"México lo quiere", escribió el Canelo en los guantes de boxeo que le dio el Papa Francisco en El Vaticano.

Una publicación compartida de Hoy Deportes (@hoydeportesla) el 25 de Nov de 2017 a la(s) 1:04 PST

En las imágenes que el Canelo comparte en su cuenta de Instagram se le ve solo, aunque el púgil viaja muy bien acompañado, no se ha dejado ver con su nueva conquista -sí, Shannon de Lima es historia en su palmarés amoroso-.

El Canelo en el coliseo romano...

Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 8:19 PST

Así que mientras su equipo de trabajo negocia el segundo choque contra el campeón mundial Mediano, Gennady Golovkin, el Canelo Álvarez aprovecha sus días de asueto.

'Sé el rey'... Canelo desde Roma, Italia

Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 4:45 PST

El Canelo, desde Barcelona, España...

Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 5:40 PST

Pero el mexicano no pierde la forma ni estando de vacaciones, como deja ver en el video que compartió desde Barcelona, España: 'sombra', a ritmo de 'Are You Gonna Go My Way' de Lenny Kravitz.

Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 8:43 PST

El segundo duelo entre Canelo y Golovkin estaría programado para mayo de 2018; el púgil mexicano no tendría acción hasta esa fecha.

Canelo, en la Catedral de Milán, Italia... "Qué bien la paso, bendito Dios", escribió el púgil mexicano.

Que bien la paso bendito Dios Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 11:12 PST

Desde París, Francia, el Canelo se reporta...