Gennady Golovkin arriesga pelea ante Canelo al enfrentar a rival ‘frustrado y peligroso’ en Vanes Martirosyan

El kazajo Gennady Golovkin (37-0-1, 33 KOs) no quiere pensar en Canelo y hasta le molesta que le pregunten sobre el mexicano. Su molestia es entendible pues el campeón de peso mediano tuvo que buscar en Vanes Martirosyan (36-3-1, 21 KOs) a un rival de emergencia para su duelo de este 5 de mayo en el StubHub Center de Carson (11 p.m., HBO) después que el mexicano dio positivo a la sustancia prohibida clembuterol y fue suspendido por seis meses.

Martirosyan, exolímpico, viene de perder tres de sus últimas seis contiendas; ante Demetrious Andrade, Jermell Charlo y Erislandy Lara, pero es un rival de cuidado, según Golovkin.

“Por años todos han desestimado a mis rivales, les recuerdo que he sido campeón por ocho años pero no porque enfrenté a rivales faciles. Nunca me negué a enfrentar a nadie”, dijo Golovkin, quien dijo tener esperanzas de enfrentar a Canelo en septiembre, pero que no piensa en ello.

Canelo y Golovkin empataron en septiembre pasado en una contienda que desató mucha polémica.

“No es ni siquiera inteligente pensar en esa pelea”, dijo el campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Organización Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo. “No tiene sentido hablar de esa pelea”, agregó.

Su promotor Tom Loeffler luego interrumpió la plática del campeón con los reporteros para recordarles la pelea del sábado.

“Si él no gana este 5 de mayo, no habrá plática de la pelea ante Canelo en septiembre. Un golpe puede cambiarlo todo”, expresó su promotor. “Vanes es un peleador muy frustrado, muy peligroso. Es un rival muy peligroso para Golovkin si no está concentrado”.

Para estas contiendas por HBO, Golovkin ha ganado en el pasado alrededor de $2 millones por pelea (ante Daniel Jacobs, Dominic Wade y David Lemioux), a diferencia de los tres millones garantizados que obtuvo en septiembre cuando enfrentó a Canelo, más el Pago por Evento, un monto muy fuerte.

Sobre la cancelación de la pelea y desde luego, el ganar menos en este Cinco de Mayo, Golovkin dijo: “Si en la vida te enfocas en lo negativo, no vas a durar mucho. Me gusta mi deporte, es lo que me tiene activo”.

Por su parte, Loeffler agregó que la relación con Canelo se ha tornado muy difícil y ha llegado al punto que Golovkin y Canelo “no se caen bien”.