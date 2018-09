Ex campeón mundial de boxeo arrestado por violación

El ex campeón del mundo Víctor Ortiz fue arrestado; enfrenta tres cargos por agresión sexual.

El boxeador estadounidense se entregó a la Policía de Oxnard, California, tras ser acusado de violación forzada, cópula oral forzada y penetración digital forzada, según informaron las autoridades.

Tras la detención, se canceló la pelea en que 'Vicious' (32-6-3; 25 KO's) enfrentaría el domingo a John Molina Jr. en la estelar del Citizens Business Bank Arena de Ontario, California.

El pleito lucía importante para Ortiz, pues un triunfo lo pondría en camino para buscar una pelea de título mundial.

El ex monarca Welter del Consejo Mundial de Boxeo tendrá que hacer frente a los tres cargos que se imputan por agresión sexual, aunque de momento se le fijó una fianza de 100 mil dólares por las acusaciones.

La situación se remonta al pasado 19 de marzo, día en el que una mujer levantó la denuncia en el Departamento de Policía, asegurando que fue agredida sexualmente en una casa de Oxnard, siendo Ortiz el principal sospechoso.

La investigación duró algunos meses hasta que se emitió la orden de arresto contra el boxeador y también actor de 31 años, quien ha hecho carrera en cine y TV con participaciones en 'Dancing With the Stars' (Bailando con las Estrellas) y en las películas The Expendables 3, Southpaw y ¡Once Upon a Time in Venice!.

No es la primera vez que el pugilista protagoniza un problema legal.

En 2017 se declaró culpable de conducir bajo la influencia de alcohol o narcótico, mientras que en 2015 fue sospechoso de agresión con un arma letal, tras golpear a un aficionado durante un concierto en el Rose Bowl de Pasadena, declarándose culpable y condenado a tres años de libertad condicional.