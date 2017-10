Es Érik Morales candidato a la eternidad

Casi cinco años han pasado desde la última ocasión que subió al ring, pero ahora Érik Morales subirá a la inmortalidad.

"El Terrible" recibió días atrás un llamado en que le avisaban que es inminente su entrada al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York.

El presidente del prestigiado recinto platicó con el ex boxeador mexicano en Las Vegas para anunciarle que será incluido en la boleta de votación como miembro de la Clase 2018.

"Es un gran honor. Es algo que al principio cuando comienzas a boxear no lo piensas, no es uno de los objetivos cuando empiezas como boxeador, pues hay reglas, y no piensas en eso", consideró el tijuanense.

"Al final ser parte de ello es importante y estar ahí sería grandioso seguro para mí y mi familia", compartió Morales. "Hablaron conmigo ya que sería parte de los peleadores, y ahora a esperar la votación".

El cuatro veces campen del mundo aparecerá en unas semanas como uno de los candidatos de la futura clase, donde estará también peleadores como Vitali Klitschko, Ricky Hatton, Ronald Wright, Iván Calderón, Rosendo Álvarez, entre los más relevantes. Sólo tres de ellos tendrán un sitio seguro, aunque las posibilidades de Érik son enormes, de acuerdo a la opinión de los conocedores.

Morales, quien comenzó su carrera en marzo de 1993 y finalizó con marca de 52-9, 36 KO's, todo indica entrará al nicho de los inmortales en donde ya están sus compatriotas: Julio César Chávez, Rubén Olivares, Salvador Sánchez, Carlos Zárate, Miguel Canto, Barby Arizmendi, Vicente Saldívar, Pepino Cuevas, Carlos Palomino, Daniel Zaragoza, Ricardo López, Humberto González, y el anterior que ingresó fue precisamente el que acérrimo rival del "Terrible", el capitalino Marco Antonio Barrera, a quien se enfrentó en tres ocasiones.

ENTÉRATE

Érik Morales fue el primero que frenó a Manny Pacquiao --primera pelea entre ambos-- en marzo de 2005--, cuando el filipino estaba en su mejor momento y lucía invencible. Le dio una cátedra durante 12 asaltos.

CONÓCELO

Érik Isaac Morales Elvira

Tijuana, Baja California

41 años

Récord: 52-9, 36 KO's.

Fue campeón mundial de peso Supergallo, Pluma, Superpluma y Superligero