Entrenador de ‘GGG’, Abel Sánchez, no ve a Canelo como rival peligroso; cree que pega como ‘mosquita’

En enero, el entrenador mexicano de Gennady ‘GGG’ Golovkin, Abel Sánchez, le contó a HOY Deportes que su pupilo corría mucho peligro por primera vez en su carrera ante Daniel Jacobs, rival al que enfrentaría en marzo.

“No hemos enfrentado a otro peleador con la misma pegada de Jacobs. Es una contienda contra alguien que tiene todas las cualidades para ser el primero en ganarle a ‘GGG”, declaró Sánchez en ese entonces.

Al final tuvo mucha razón.

Aunque ‘GGG’ salió airoso, realmente sufrió para mantener su marca intacta. Su aura de invencibilidad fue golpeada y su racha destructora de 23 nocauts llegó a un abrupto final.

Con Saúl Álvarez, el próximo gran reto de Golovkin, Sánchez no muestra la misma cautela pese a que es un peleador ocho años más joven. Está repleto de confianza ya que cree que el campeón mediano del CMB, la AMB y la FIB es superior al pelirrojo en casi todos los sentidos.

“En cuanto a pegada, Jacobs es un avispón y [Canelo] es una mosquita”, aseveró durante una reciente conversación para promocionar la iniciativa The Chivas Fight Club de Chivas Regal.

“Jacobs ya cuando subió al ring era 20 o 25 libras más pesado. Era más alto, más largo…todo lo tenía a su favor. Canelo es más corto, más chaparrito. A lo mejor tira mejores combinaciones, es más rápido con las manos, pero es más chico. Golovkin siendo más grande, creo que lo va a dominar”.

En las últimas semanas el entrenador ha sido bastante crítico del poderío de puños de Álvarez. Aunque 34 de sus 49 triunfos son por la vía rápida, no piensa que ha logrado un nocaut categórico ante un rival de peso.

“Ha noqueado a Amir Kahn, quien hasta había sido noqueado en las 135 libras, a [James] Kirkland, a quien todos lo lastiman y noquean en las 154 libras y que no había peleado por dos años”, expresó. “¿A quién más ha noqueado con nocauts [verdaderos]?, no que les gane porque ya se cansaron o los cansó como con Liam Smith”.

Si bien no respeta la pegada del Álvarez, Sánchez si lo respeta como un “guerrero” que ha mostrado su calidad. Aunque no cree que sucederá debido a la experiencia de ‘GGG’ en las 160 libras, está consciente de que si el jalisciense llega a tener una noche espectacular y su pupilo no pelea como lo sabe hacer, el pelirrojo se puede llevar la victoria.

“Canelo tiene que dominar a Golovkin y sacarlo de su pelea, si puede hacer esto, entonces tiene oportunidad”, indicó.

La super contienda del 16 septiembre marcará la primera vez que el kazajo pelee en Las Vegas, lugar en donde Canelo es visto como una inmensa atracción de taquilla.

Cuando el pelirrojo se enfrentó en septiembre de 2013 a Floyd Mayweather en el MGM Grand Garden Arena como una estrella emergente, pese a ser borrado del ring por 12 asaltos, un juez entregó una polémica puntuación de 114-114 que fue universalmente reprobada. 10 meses después ante el cubano Erislandy Lara en el mismo escenario, se llevó el triunfo por decisión unánime con una tarjeta de 117-111 que no reflejaba lo apretado que había sido el combate.

Con estas puntuaciones cuestionables en mente, Sánchez admitió que algo que le preocupa es que los jueces no sean justos en caso de que se vallan a las tarjetas. Por esto, considera que es vital que ‘GGG’ sea decisivo en su desempeño y liquide al pelirrojo antes de tiempo para evitar la posibilidad de cualquier controversia.

“Tiene que preocuparse uno por eso, pero sabiendo [lo que ha pasado], depende en nosotros el no dejar a Canelo irse a los 12 [rounds]”, señaló. “Si dejamos que esto nos pase, es culpa de nosotros”.

Forjador por naturaleza

Además del boxeo, Sánchez, quien llegó a los Estados Unidos a los seis años y que fue criado en el Valle de San Gabriel, también ama a la construcción.

De pequeño su padre adoptivo le enseño carpintería y a construir casas. A los 18 años ya tenía su propio negocio de contratista y también practicaba kickboxing y boxeo. Para poder atender mejor a su compañía se tuvo que alejar de los cuadriláteros. Sin embargo, eventualmente regresaría, pero como entrenador.

En 1987 forjó a su primer monarca cuando el chihuahuense Guadalupe Aquino conquistó el título de peso superwelter del CMB. Luego alcanzaría más alturas con el estadounidense Terry Norris, quien en los 90s fue doble campeón en las 154 libras y fue considerado como uno de los mejores libra por libra de su época.

Sánchez indicó que siente que estuvo destinado para ser entrenador pues en todos los aspectos de su vida le gusta enseñar.

“Entrenar es muy diferente a estar adentro del ring recibiendo. Creo que Dios nos puso aquí para hacer algo. Uno tiene la suerte de hallar la razón de porque estamos aquí en este mundo. Yo pienso que aquí me pusieron para ser un profesor de algo”, explicó el tijuanense que en 2015 fue el primer mexicano en ser elegido el “Entrenador del Año” por la Asociación de Escritores de Boxeo de EE.UU. “Tengo como 25 muchachos que empecé en la carpintería y ahora son contratistas también. En el boxeo he tenido 16 campeones mundiales con Golovkin”.

Considera que su experiencia como contratista es una de las principales razones de porque ha tenido mucho éxito como entrenador de boxeo.

“Me ha ayudado muchísimo porque [gracias a la construcción] uno sabe que la base es lo más importante. Se debe saber plantar para tener algo después”, expresó. “Teniendo 25 empleados me enseñó a cómo dirigir gente y cómo hablarles a diferente personas”.

En 2001 Sánchez se vio forzado a dedicarse plenamente en su negocio y retirarse del boxeo pues, aunque había producido varios monarcas, en el “deporte de los puños” no estaba ganando lo suficiente para poder mantener a su familia.

Pero siete años después cuando la crisis económica mundial afectó severamente al mercado de las viviendas, otra vez se encontró en el pugilismo. En Big Bear en donde había edificado 40 casas, construyó un gimnasio como negocio. En 2010 le dio grandes frutos gracias a ‘GGG’, y desde entonces Abel ha tenido una vida bastante distinta que le ha permitido enfocarse plenamente en su deporte y subir a la cima.