‘El Gallo’ Estrada busca acercarse a Canelo

Por su inmensa notoriedad, Canelo es visto como el máximo referente del boxeo azteca a nivel internacional. Tras el retiro de Floyd Mayweather, el pelirrojo se ha convertido en la principal atracción de la capital del boxeo, Las Vegas, y el Pago Por Evento.

Pero en México, otro es el que está dando de que hablar.

El sonorense Juan Francisco ‘El Gallo’ Estrada es visto por muchos de sus compatriotas como el indiscutible mejor peleador mexicano de la actualidad.

No ha perdido desde 2011, ha sido doble campeón en peso mosca y constantemente se ha enfrentado a los mejores rivales. Hernán ‘Tyson’ Márquez, Giovani Segura, Brian Viloria y Román ‘Chocolatito González son los nombres de peso en su récord.

El propio ‘Gallo’ reconoce lo que se piensa de él. Sin embargo, también reconoce que pese a mostrar un talento de elite, a nivel de mercadotecnia y ganancias, Canelo está a otro nivel.

“Pues los conocedores de boxeo y la gente me consideran el mejor de México”, dijo Estrada a HOY Deportes durante una reunion con los medios de comunicación en Los Ángeles este miércoles. “Pero si hablamos de negocios, Canelo es mejor que yo. Yo creo que arriba del ring mostramos el buen boxeo, y eso es lo que a la gente le gusta”.

Este sábado en el legendario Forum de Inglewood, estelarizando la función denominada “Superfly 2” (6:30 p.m., HBO), el originario de Puerto Peñasco tendrá la oportunidad de hacer crecer más su estrella cuando se vea las caras con el verdugo del ‘Chocolatito’ González, el tailandés Srisaket Sor Rungvisai (44-4-1, 40 KOs). En disputa estará el título de peso supermosca del CMB.

“Considero que es la pelea más importante de mi carrera”, expresó ‘El Gallo’ (36-2, 25 KOs) hablando de la magnitud de este reto. “Ya he sido campeón, pero [ante Sor Rungvisai ] es por la cadena HBO, más gente me va a reconocer. Pues no tanto como a Canelo, pero yo creo que voy a ser uno de los mejores en México y el mundo”.

Contra Sor Rungvisai, Estrada, de 27 años, tendrá enfrente a un rival con manos mortíferas. Ostenta un increíble porcentaje de nocaut del 90%. En septiembre, en una pelea revancha, fulminó categóricamente al ‘Chocolatito’ para finalmente derrocarlo de su puesto entre los mejores libra por libra del momento. Seis meses antes le había quitado al nicaragüense su invicto de 46 peleas mediante una polémica decisión mayoritaria.

‘El Gallo’, quien viene de vencer a su compatriota Carlos Cuadras, está consciente del poderío del campeón. Y aunque indicó que intentará boxear, dejó la puerta abierta para que se desate una guerra.

“Nosotros sabemos que pega duro el rival, pero arriba del ring yo voy a sentir la pegada. Y si siento que la puedo aguantar, voy a hacer mi boxeo. Y si puedo fajarme, lo voy a hacer”, aseveró.