De La Hoya piensa que 'GGG' puede noquear a Canelo

Con un porcentaje de nocauts del 89 por ciento, no cabe duda de que Gennady 'GGG' Golovkin es el rival más peligroso que Saúl Álvarez ha enfrentado en su carrera de once años en el boxeo de paga.

El reto es tan serio, que el promotor del mexicano, Óscar De La Hoya de Golden Boy Promotions, no ha garantizado un triunfo de su máxima estrella como lo suele hacer. Siempre ha manejado que el duelo es de pronóstico de reservado.

El jueves en el programa radial en inglés The Breakfest Club de la estacion Power 105.1 FM de Nueva York a casi una semana del anticipado choque, De La Hoya reiteró esto y que un desenlace por la vía rápida es bastante posible debido a los estilos de los dos y el poderío de puños que tienen.

“Creo que ‘GGG’ puede noquear a Canelo. No sé en que punto de la pelea, pero si lo conecta con un gran golpe de poder, lo puede hacer”, manifestó. “Pero también las cosas son así para Canelo, si lo conecta con un gran golpe, ‘GGG’ se iría a dormir”.

Pero Óscar también dejó ver que una victoria contundente de su cliente no es necesariamente lo que él desea netamente pues le gustaría tener la oportunidad de montar una segunda pelea ante Golovkin por el bien del boxeo.

“Tengo la esperanza de que sea una contienda magnífica, de que ambos se tumben y de que las acciones sean cerradas para poder hacer otra, ¿por qué no? Es lo que [este deporte] necesita en este momento”, indicó De La Hoya.

Durante la entrevista de más de media hora el excampeón mundial en seis divisiones distintas también habló de varios temas personales como su adicción a las drogas y el alcohol y las comprometedoras fotografías que surgieron de él vestido con lencería de mujer en 2007 y que aún lo acechan de vez en cuando.

“Fue un mal momento en mi vida, pasó hace 10 años. Todavía salen a la luz, pero así es el poder de las redes sociales”, expresó el ‘Golden Boy’, quien también señaló que el incidente no dañó en alguna manera su reputación como promotor. “Somos la mejor promotora en el mundo. No tuvo nada que ver fuera de mi vida personal en ese tiempo. En este país tienes la oportunidad para levantarte y volver a brillar y para mejorarte. Eso es exactamente lo que he hecho".

Aquí puedes ver la entrevista completa