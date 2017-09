Citarán a jueza de Canelo vs GGG por su polémica puntuación

Fue una noche de emociones y con Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin dándose con todo durante 12 asaltos.

Todo iba perfecto hasta que llegó la tarjeta de la juez Adalaide Byrd, quien dio ganador a 'Canelo' por un amplio margen, cuando los otros dos jueces vieron lo que miles de aficionados, un pleito más cerrado.

Byrd dio ganador a Álvarez con puntuación de 118-110, lo que significó que lo vio ganador en 10 de los 12 asaltos que duró la pelea.

Byrd, esposa del experimentado réferi Robert Byrd, no es nueva en el boxeo. Tiene más de 400 peleas profesionales y debutó en octubre de 1997.

Bob Bennett, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, dijo después del pleito donde 'Canelo' y 'GGG' empataron, que citarán a la juez para pedirle una explicación de su puntuación tan dispareja.

"Es una juez excepcional. Ha hecho más de 115 peleas de título mundial o de eliminatoria. Ha ayudado a varios jueces, pero vamos a platicar con ella y ver su trabajo, saber la razón de cómo llegó a esas puntuaciones", explicó Bennett.

El promotor Óscar de la Hoya, de Golden Boy Promotions, reconoció que esa puntuación fue irreal, pues las acciones eran más cerradas.

"Es una gran jueza y en cualquier negocio y profesión algunas veces tienes un día malo" — Bob Bennett, director ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada

"Yo pensé que era una pelea cerrada, yo tenía la pelea 7-5 (115-113) en favor de 'Canelo'".

"Yo no soy juez, pero ese 118-110 no sé qué pelea estaba viendo la jueza, pues la pelea estaba más cerrada para que Byrd tenga esa decisión por tantos puntos", expresó el ex monarca mundial.

Bennett reconoció que Byrd había visto una pelea "completamente diferente" a la que presenciaron los 22,358 aficionados que llenaron las gradas del T-Mobile Arena, la prensa especializada y sus propios compañeros.

Según CompuBox, el sistema de estadísticas que controló las que se dieron durante los 12 asaltos que duró la pelea, Golovkin, de 35 años, que sigue invicto como campeón del peso mediano, versiones Federación Internacional de Boxeo (FIB), de la Asociación Mundial (AMB) y del Consejo Mundial (CMB), colocó 218 golpes de los 703 que le lanzó a Álvarez, un 31 por ciento de acierto.

Por su parte, Álvarez, de 27 años, alcanzó a Golovkin con 169 golpes de los 505 que lanzó, un 34 por ciento de acierto, pero el campeón invicto pegó más golpes a su rival en 10 de los 12 asaltos que duró el combate.