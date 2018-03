Campeón de los pesos pesados dice que desea matar a un rival sobre el ring

Se dice que cada buen boxeador necesita que tener un “instinto asesino” para poder sobrevivir dentro un deporte en donde la violencia está a la orden del día.

Pero parece que el campeón de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, está tomando está mentalidad literalmente.

El viernes en el programa radial “The Breakfast Club” de una estación en Nueva York, estremeció al mundo deportivo en lo que fue una extraña entrevista al señalar que le gustaría matar a un rival durante una pelea.

“Quiero tener un cuerpo muerto en mi récord. Quiero uno, realmente sí”, reveló Wilder mientras hablaba sobre si le tenía compasión a sus contrincantes.

El campeón luego señaló que el que desea esto es él personaje en el que se convierte cada vez que entra dentro de los encordados.

“El ‘Bronze Bomber’ (Bombardero de Bronce), es el que quiere una muerte”, explicó. “Siempre le digo a la gente que cuando estoy en el ring soy como él. No me importa nada. No siente nada por el hombre que está enfrente de él. Cuando el ‘Bronze Bomber’ se quita la máscara, debes de saber que viene a noquearte”

Sin embargo, al último, ya hablando como Deontay, reconoció que sí le dolería quitarle la vida a alguien.

La fuerza del originario de Alabama es innegable, 39 de sus 40 victorias son por la vida rápida.

Ha producido nocauts dramáticos como el que le propinó al polaco Artur Szpilka en 2016.

Sin embargo, sus palabras son desafortunadas y mal concebidas considerando la racha de tragedias sobre el ring que han ocurrido recientemente. Desde mayo del año pasado tres púgiles han perdido la vida a cusa del castigo que recibieron en un combate.

También ha habido decenas de lesiones casi fatales como la que sufrió el peleador californiano Daniel Franco en junio que terminó en estado de coma con dos hemorragias en la cabeza.