Manny Pacquiao indica que todavía no ha tomado una decisión sobre Freddie Roach

En los últimos días e había surgido la noticia de que el campeón del mundo en ocho divisiones distintas Manny Pacquiao había quebrado con su entrenador de mucho tiempo Freddie Roach.

Sin embargo, este domingo a través de las redes sociales ‘Pacman’ (59-7-2, 38 KOs) aseguró que aún no ha tomado una decisión sobre quién será su entrenador para su próxima pelea que está programada para el 14 de julio ante el argentino Lucas Matthysse por el titulo de peso welter de la AMB.

“Contrario a los comentarios que han estado circulando en los medios de comunicación, los cuales yo no hice, todavía no he tomado una decisión definitiva sobre quién estará a cargo de mi esquina contra Matthysse”, lee el mensaje. “Mi asesor Mike Koncz ha estado en contacto con la gente de Freddie para mantenerlos al tanto de lo que está pasando. Tomaré mi decisión durante la semana. Cuando la tome, primero le informaré a Freddie luego a los medios”.

Desde 2001, Roach y Pacquiao han forjado una legendaria relación que llevó al filipino a convertirse en una de las máximas figuras del pugilismo en la ultima época.

Se había dicho que Pacquiao no había quedado satisfecho con el trabajo de Roach durante su más reciente pelea contra el australiano Jeff Horn, la cual perdió, pues sentía que el entrenador no presionó al referee ante la marrullería que estaba empleando su rival.

Restituto "Buboy" Fernández, quien ha sido un asistente en la esquina de ‘Pacman’ a lo largo de toda su carrera, es el favorito para ocupar el lugar de Roach si sus servicios ya no son requeridos.