Jefe de Showtime:  Esperar dos años por Canelo-Golovkin dañó más al boxeo

Stephen Espinoza, vicepresidente y gerente general de Showtime Sports, voló este martes desde la Costa Este a Los Ángeles para promover el duelo entre Adrien Broner y Mikey García para el 29 de julio en Brooklyn.

Serán dos meses de mucha actividad para la cadena de cable pues además del Broner-García, Showtime tendrá el polémico duelo entre Floyd Mayweather Jr. ante el campeón de UFC, Conor McGregor, para el 26 de agosto en Las Vegas.

Espinoza reveló que, a diferencia de lo que muchos creen, fue fácil hacer la contienda que muchos han catalogado como un “circo”.

“Las negociaciones terminaron en menos de dos semanas. Pensaría uno que con estas dos personalidades iba a ser difícil. Con tanto ego, pensaría que iba a haber más obstáculos, pero no hubo nada de eso”, expresó Espinoza.

En entrevista con HOY Deportes, el jefe de la división deportiva de Showtime dijo que no estaba seguro del espectáculo que la gente verá el 26 de agosto, pero sí aseguraba que no sería aburrido. Espinoza platicó sobre el resto de la cartelera del Mayweather-McGregor y le respondió a Óscar de la Hoya a la carta que envió a los aficionados para no apoyar el pleito entre ‘Money’ y ‘Notorious’.

¿Qué debemos de esperar en el Mayweather-McGregor?

No estoy seguro de lo que vamos a ver en el ring. No sé lo que Conor va a traer y para ser completamente honesto, no sé en dónde está Floyd. Floyd para cuando se dé la pelea, va a estar fuera del boxeo por dos años y está en un momento clave de su vida, entre los 38 y 40 años. Hay muchas cosas que yo podía hacer a los 38 que ya no puedo hacer. Si esta pelea sucediera en el momento cumbre de la carrera de Floyd no creo que hubiera pasado, pero lo que hace esto intrigante es que ya hemos visto señales de Floyd que va bajando de velocidad. [Marcos] Maidana le pegó mucho, especialmente en la primera pelea. No sé qué pelea tendremos en el ring, pero sé que no será aburrida.

Contra Pacquiao y Canelo, terminaron siendo peleas de un solo lado. Pero no creo que McGregor no vaya a ser agresivo. Puede que dure cuatro rounds o hasta ocho, pero sé que será entretenido.

¿El resto de la cartelera será una función de boxeo tradicional?

Obviamente que el evento principal va a ser diferente, pero el resto va a ser una función de Pago por Evento de boxeo. Van a haber por lo menos una o dos peleas de campeonatos del mundo. Los que buscan el boxeo puro van a tener peleas de campeonato de verdad.

¿Qué opinas de la carta que Óscar de la Hoya mandó a los aficionados del boxeo en la que advierte que el Mayweather-McGregor perjudicará al pugilismo?

Es chistoso, hasta hace poco recuerdo que dijo que le gustaría ver a McGregor contra Canelo. Al parecer, esta pelea solamente perjudica al boxeo cuando es un peleador que no es de Golden Boy Promotions. Si hay algo que perjudica la popularidad del deporte, si hay algo que perjudica el boxeo, es posponer peleas como Canelo-Golovkin por dos años. Era una pelea que la gente estaba pidiendo y eso dañó al boxeo más que todo. Estoy contento que va a pasar ahora, pero debió ser antes. Ninguno de nosotros somos perfectos. Creo que al aficionado le gusta variedad de peleas. La gente veía a [JC] Chávez por una razón diferente a la que veía a Óscar [De la Hoya]. Hay espacio para una variedad de aficionados.

¿Crees que esta pelea le abrirá las puertas a más peleas de MMA vs. boxeo?

No creo que vamos a tener muchas peleas de boxeo contra MMA mucho. Este tipo de peleas requiere de peleadores que sean grandes. Antes se había hablado de Jon Jones y Anderson Silva, y nunca pasó. Hay muchos obstáculos, pero tomó dos figuras grandes para que todos nos pongamos de acuerdo.

Por último, ¿Cómo les afecta las señales piratas hoy en día?

Claro que vigilamos las señales piratas. Pero la otra parte es que necesitamos hacer las peleas disponibles para que la gente vea los pleitos por medio de las transmisiones de internet. Hay una gran parte de la población que no lo está viendo por cable y es por eso que hemos hecho experimentos en el pasado. Hemos hecho cosas en vivo por Twitter y Facebook Live. Creo que si le damos a la gente la opción de hacer las cosas bien, buscar una transmisión limpia por internet, creo que lo van a hacer. Esta semana nos dimos cuenta que mucha gente estaba buscando la pelea de Andre Ward contra Sergey Kovalev y no había. Entonces eso los obliga a buscar una señal pirata. No digo que eso justifica buscar la piratería, pero en parte es parte culpa de la industria, porque deben de tener disponible las peleas para que la gente lo pueda ver.