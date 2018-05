'Zurdo' Ramírez hará cuarta defensa en Oklahoma City

Gilberto 'Zurdo' Ramirez hará la cuarta defensa de su título de peso súper mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra el duro Roamer Alexis Angulo, mientras que Alex 'El Cholo' Saucedo continuará su marcha a un título de las 140 libras contra Lenny Zappavigna en una atracción especial de 10 asaltos. El duelo será el sábado 30 de junio en el Chesapeake Energy Arena, sede de los Oklahoma City Thunder de la NBA.

La cartelera será televisada por ESPN y ESPN Deportes a las 9 p.m. ET.

Ramírez (37-0, 25 KOs), de Mazatlán, México, se convirtió en el primer campeón súper mediano nacido en México cuando derrotó al tres veces campeón mundial Arthur Abraham el 9 de abril de 2016. Fue marginado por una lesión en la mano y no pudo realizar su primera defensa titular por más de un año, pero no perdió el ritmo al ganar una decisión unánime sobre Max Bursak. Ramírez cerró el 2017 con una batalla de contragolpe contra el contendiente No. 1 Jesse 'Hollywood' Hart, en la cual finalmente prevaleció por decisión unánime. En su última pelea, el 3 de febrero en Corpus Christi, Texas, Ramírez anotó el primer nocuat de su reinado de campeonato con un nocaut técnico en el sexto asalto sobre Habib Ahmed.

Angulo (23-0, 20 KOs), de Bogotá, Colombia, ha ganado sus últimos cinco combates por nocaut, más recientemente ganó el cinturón latino de la OMB con un nocaut en el primer asalto sobre Evert Bravo. Él tiene un pasaporte bastante gastado, después de haber ido la carretera para ganar combates en Turquía, México, Alemania, Estados Unidos y República Dominicana.