VIDEO: Ya pesa la edad a Floyd

Tiene 40 años. Floyd Mayweather Jr. lo sabe: ya no es el mismo joven que se la pasaba solamente entrenando.

Ahora, se prepara distinto. Se toma más descansos rumbo a la pelea que sostendrá el 26 de agosto contra Conor McGregor en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

"He estado aquí antes y sé lo que se necesita para ganar. Es mi misma vieja rutina, pero ahora soy mayor, así que debo dejar que el cuerpo descanse mucho más.

"Con la edad viene la sabiduría. Cuando era mucho más joven sólo entrenaba y entrenaba y nunca me permitía recuperarme. Ahora, cuando descanso, vuelvo rejuvenecido y con mucha más chispa", reveló el invicto estadounidense, quien abrió su gimnasio en el día de medios.

