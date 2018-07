VIDEO: Canelo se culpa del positivo por clembuterol: 'Fue mi error'

El boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez asumió la culpa por las dos pruebas antidopaje fallidas en el mes de febrero, que arrojaron positivo por clembuterol y la cancelación de su revancha del 5 de mayo con Gennady Golovkin.

El peleador mexicano fue suspendido 6 meses.

"No quiero involucrar a nadie más. Realmente este fue un error que yo cometí al no documentarme, al no leer sobre esto, sobre este tema, sobre la gravedad que en México en la carne. Fue un error de mi parte", dijo el Canelo.

La revancha Canelo vs Golovkin se reprogramó para el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

"Pero no hice nada intencionalmente, no hice nada para tratar de mejorar mi desempeño, nunca haría algo así. Fue un error y nada más. No me eduqué sobre este problema en México. lo cometí y no volverá a pasar", destacó el púgil azteca en charla con ESPN.

Para la próxima revancha ante Golovkin, el mexicano está siendo examinado por la VADA de forma regular y ha dejado de comer carne.

"Después de lo que me pasó he tenido muchos cuidado. Demasiados cuidados. Al extremo de no comer carne".

"La carne en los Estados Unidos es diferente, puedo comerla sin problemas, porque hay más control, pero realmente quiero acostumbrarme a no hacerlo, porque la mayor parte del tiempo estoy en México y lo dejé, totalmente dejé la carne", afirmó.