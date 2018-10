Tras 17 años de carrera, Jesús Soto-Karass le dice adiós al boxeo

Después de 17 años como boxeador profesional, el veterano pugilista mexicano Jesús Soto-Karass (28-13-4, 18 KOs) culminará su carrera este 8 de noviembre en Indio, California, cuando enfrente al prospecto Neeco Macías (17-0, 10 KOs) en duelo en peso superwelter.

Soto-Karass concluye una carrera en las que enfrentó a duros rivales, como Mauricio Herrera, Yashihiro Kamegai, Devon Alexander, Keith Thurman, Andre Berto, Marcos Maidana, entre otros. Soto-Karass ha perdido sus últimas tres peleas y cinco de las últimas seis.

“Sea el resultado que sea, una derrota, una victoria o un empate, le digo adiós al boxeo”, dijo Soto-Karass, a HOY Deportes.

El retiro ya rondaba en la cabeza de Soto-Karass desde el último duelo ante Juan Carlos Abreu en 2017, contienda que perdió por nocaut. El originario de Los Mochis dijo haber hablado con su esposa Mariela y sus hijos, y decidió que lo mejor era colgar los guantes.

“Es algo difícil, todo pasa por mi mente. En los días en los que he estado corriendo, ya casi me pongo a llorar”, expresó ‘Renuente’.

“Cuando le diga a la gente que me voy, como todo ser humano con sentimientos, voy a llorar. Tengo 17 años en el boxeo, el decirle adiós a algo, es duro, es algo difícil, pero veo a mis hijos, mi hija mayor ya va a cumplir 15 años, es el momento de decir adiós”, indicó el pugilista de 36 años de edad.

El mexicano dijo que hoy en día le es difícil dar el peso, como es el caso de las 154 libras que tiene que registrar para la pelea del 8 de noviembre.

“Es difícil eso de la dieta, de bajar de peso, tengo hasta miedo de tomar agua. No sabes cómo va a reaccionar su cuerpo. No quiero quedar mal”, aseveró.

Algo que lo llena de orgullo es que se va a retirar en una pelea principal, en una transmisión a nivel nacional por ESPN, la cual también será la última con Golden Boy Promotions, pues la compañía de Óscar de la Hoya ya ha firmado un contrato con DAZN. La función será en el Fantasy Springs Resort Casino y la porción que será televisada iniciará a las 6:30 p.m.

“A Golden Boy le tengo mucho que agradecer. Boxísticamente, es donde he ganado mis mejores bolsas. Se puede uno dar el lujo con mi familia de viajar, de llevar mi familia a Disney, de no tener problemas económicos por cuatro años, me la pasé muy bien con mi familia”, señaló.

“He perdido, he ganado o he empatado, pero siempre he hecho lo mejor. La gente me va a llevar en su mente como un guerrero arriba del ring”, señaló.