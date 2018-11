Hijo de Shane Mosley en final de The Contender

La pelea final de The Contender, serie de la cadena EPIX, tendrá como protagonistas al hijo del excampeón del mundo Sugar Shane Mosley, Shane Mosley Jr., y a su rival Brandon Adams, por el título de las 160 libras y $250,000 en premio. La pelea final será el 9 de noviembre en el Forum de Los Ángeles (7 p.m., EPIX).

El show, presentado por el campeón del mundo Andre Ward, tuvo a 16 peleadores, divididos en dos equipos, los cuales entrenaron y vivieron juntos bajo la guía del entrenador Freddie Roach y Naazim Richardson.

En lo que será la segunda pelea, Michael Moore se enfrentará a Eric Walker. Otras peleas serán: Devaun Lee vs. Tyrone Brunson, Ievgen Khytrov vs. Malcolm, McAllister Morgan, Fitch vs. Gerald Sherrell, Quatavious Cash vs. Marcos Hernández.