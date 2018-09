Sensación Ryan García sufre para vencer a Carlos Morales

El invicto peso superpluma Ryan García (16-0) volvió a tener problemas a la defensiva y logró una victoria por decisión mayoritaria el sábado por la noche ante Carlos “La Solución” Morales (17-3-3, 6 KOs) en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California.

Ryan Garcia stunned by a jab from Carlos Morales in round 7 #GarciaMorales pic.twitter.com/cBuMoYR11N