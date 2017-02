¿Regresa 'El Travieso' Arce al ring?

La cosquilla de tirar guante no se le quita. Jorge 'Travieso' Arce confiesa que a veces le dan ganas de volver a boxear de forma profesional, pero se acuerda que cumplirá 38 años y que a su esposa le enoja la idea de volver a calzarse los guantes... y las ganas se le quitan.

El mexicano ha sostenido durante las recientes semanas algunas pláticas con empresarios del boxeo para tocar el tema de reaparecer en un pelea oficial.

El cinco veces campeón del mundo en distintas divisiones comentó que le dan ganas de salir del retiro, pero que Karime, su esposa, siempre termina noqueando esa idea.

Además, desde octubre de 2014 que tuvo su último combate ante Jhonny González, donde cayó por nocaut técnico, ha aprovechado el tiempo para disfrutar a sus hijo pequeños.

"Sí me dan ganas, pero luego se me pasa... por la edad y porque mi mujer no me deja", expresó Arce.

'El Travieso' se reunió hace un par de semanas con promotores y la puerta quedó abierta.

Arce dijo que a la edad no le ve problema, pues recordó que Juan Manuel Márquez, de 43 años, planea volver este 2017.

'El Travieso' comentó que si se anima a salir del retiro, una de las peleas que le gustaría hacer es contra el boricua y ex monarca del orbe, Juan Manuel López.

"Sí se podría, Juan Manuel Márquez tiene 43 años y sigue peleando, pero veremos ya de rivales, si regreso me gustaría enfrentar a 'JuanMa' López", expresÛ.

Arce se fue del boxeo con una marca profesional de 64-8-2, 49 KO's. Debutó en enero de 1996.