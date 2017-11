Pelea entre Mike Reed y José Ramírez va por ESPN

El contrincante invicto top-10, Mike "Yes Indeed" Reed y José Ramírez, el boxeador estadounidense olímpico y número tres en el ranking mundial combatirán, el sábado 11 de Noviembre, en el Save Mart Center en Fresno State. La pelea será transmitida en vivo y en exclusiva a través de ESPN y ESPN Deportes, y por streaming en la aplicación de ESPN, a partir de las 10:30 p.m. ET. La transmisión también incluirá la pelea estelar entre los contrincantes Artur Beterbiev (11-0, 11 KOs), nativo de Rusia, que pelea desde Montreal, Quebec, Canadá, y Enrico Köelling (23-1, 6 KOs), de Berlín, Alemania, batallando por el título de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo [International Boxing Federation] (IBF).

Reed (23-0, 12 KOs), de Waldorf, MD, es el único obstáculo entre Ramírez (20-0, 15 KOs), de Avenal, CA y su primer título mundial. La WBC ya confirmó la pelea entre Ramírez y Amir Imam, con la clasificación mundial número 3 y número 1 respectivamente, para la vacante del título WBC de peso súper ligero. Programado en 10 rounds, la pelea por el título entre Ramírez y Reed se llevará a cabo en el Save Mart Center en Fresno State bajo la campaña "Fight For Water", una pelea apasionante en beneficio al Latino Water Coalition de California.

Reed pidió por Ramírez, boxeador olímpico de 2012 con un valioso pedigree amateur, después de derrotar a Luis Gonzalez en el Madison Square Garden el 13 de junio de 2015.