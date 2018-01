Ray Beltrán estará en función del 16 de febrero

El boxeo de campeonato mundial regresa a ‘La Pequeña Ciudad Más Grande del Mundo’. El contendiente mexicano Ray ‘Sugar’ Beltrán estelarizará una función llena de acción el viernes, 16 de febrero desde el ‘Grand Teathre’ del Grand Sierra Resort.



Beltrán (34-7-1, 21 KOs), de Los Mochis, Sinaloa, México, batallará ante el ex campeón mundial Paulus Moses (39-3, 24 KOs), de Windhoek, Namibia, por el vacante título peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). En el combate co-estelar Egidijus ‘The Mean Machine’ Kavaliuskas (18-0, 15 KOs), de Kaunas, Lituania, pero ahora entrenando en Oxnard, California, defendiendo su título peso welter de la NABF ante el ex campeón mundial David "Ava" Avanesyan (23-2-1, 11 KOs), de Pyatigorsk, Rusia, en una batalla a diez asaltos entre púgiles clasificados mundialmente.



Ambas peleas de título serán televisadas en vivo y exclusivamente a las 9 p.m. EST por ESPN, ESPN Deportes y en el app móvil de ESPN App, comenzando a las 7 p.m. EST. El evento de campeonato marcará el regreso del medallista de plata olímpica Shakur Stevenson (4-0, 2 KOs), de Newark, NJ. Stevenson tiene una relación única con Reno, desde donde comenzó cada año desde el 2013 al 2015 ganando un título nacional de boxeo aficionado. Adicionalmente, él ganó la medalla de oro y el premio de ‘Peleador Sobresaliente’ en el torneo pre olímpico. Stevenson nunca ha perdido en Reno.