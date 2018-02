Promotor de Golovkin: Canelo convence a los jueces en Las Vegas... a lo mejor es su pelo rojo

Aunque Tom Loeffler, el promotor de Gennady Golovkin, no dijo abiertamente que a Canelo lo han favorecido injustamente algunos jueces en Las Vegas, sí lo insinuó.

“Parece que en las peleas grandes en Las Vegas, siempre recibe una tarjeta que le favorece ampliamente”, dijo Loeffler el martes durante una reunión con los medios de comunicación en Los Ángeles para promocionar el Canelo-Golovkin 2 del próximo 5 de mayo en la “Ciudad del Pecado”.

En septiembre, el mexicano recibió una puntuación de 118-110 a favor por parte de la jueza Adalaide Byrd. Esta tarjeta generó mucha polémica pues la pelea había sido bastante cerrada. ‘GGG’ recibió una tarjeta de 115-113 a favor y un juez entregó una puntuación de 114-114 para que se diera un empate dividido.

Hace cinco años ante Floyd Mayweather, otra jueza, C.J. Ross, le otorgó a Canelo una puntuación de 114-114 pese a haber sido borrado casi todo combate.

Loeffler no se puede explicar porque lo jueces han sido tan generosos con el pelirrojo. Pero en vez de enojarse, lo toma con gracia.

“Le tenemos respeto a Canelo, peleó en ráfagas contra ‘GGG’ e impresionó a los jueces como cuando de alguna manera un juez le dio el empate ante Mayweather”, explicó. “Hizo algo que lo hizo quedar bien, tal vez es su cabellara roja, no sé”.

“No estamos demeritando lo que hizo, solo que en nuestras mentes ‘GGG’ ganó la pelea. No fue difícil una contienda para apreciar en vivo o viendola en la repetición”.

Pese a que no quedó conforme con la decisión, el promotor reconoce que la polémica del empate al final los va a terminar ayudando para el choque de desempate pues ha hecho que tenga más morbo y por ende tiene el potencial de ser más grande que el primer enfrentamiento.

“Aunque no nos ayudó para nada en las negociones, para la revancha, parece que el empate y la controversia la han hecho más grande”, comentó. "La controversia le ha dado más reflectores a esta segunda contienda”.

Para la revancha, Loeffler aseguró que los jueces serán el foco de atención y que él podrá rechazar la elección de un juez que no le guste. Pero espera que al final el duelo no se tenga que definir con las tarjetas.

“Espero que el 5 de mayo los jueces no sean un factor”, contó. “Canelo dice que viene a noquear a ‘GGG’ y Gennady dice que va a hacer todo lo posible para que el resultado no caiga en manos de los jueces. Si esto pasa, no habrá controversia”.