Presidente de UFC: A De La Hoya no le gusta el Mayweather-McGregor porque no lo va a organizar

A horas de haberse oficializado la contienda boxística entre Floyd ‘Money’ Mayweather, el antiguo mejor púgil libra por libra, y Conor Mcgregor, la máxima estrella de las artes marciales mixtas (MMA), para el 26 de agosto, el presidente de UFC se enfocó en alguien más: Óscar De La Hoya.

Hace unas semanas, el dueño de Golden Boy Promotions y promotor del Canelo comentó que el posible Mayweather-McGregor “era algo asqueroso para le gente del boxeo y una desgracia”.

En una entrevista con en el programa SportsCenter de la cadena ESPN inglés la tarde del miércoles, White tajantemente le respondió al ‘Golden Boy’ y defendió el choque de su estrella contra ‘Money’.

“Óscar habla así porque no va a organizar el combate. Si yo hubiera hecho este trato con él, no le indignaría”, exclamó. “Al final del día, los que conocen de los deportes de combate saben que cuando dos hombres se miden en un ring y empiezan a tirar golpes, todo puede pasar. No hemos montado una pelea descabellada solo por hacerla”.

“Es un combate que los aficionados exigieron, va a ser la pelea más grande del momento y en la historia de los golpes”.

El presidente de la empresa más importante de MMA en el mundo señaló que lo que más le molestó de las palabras de De La Hoya es que le pidió a los aficionados que no compraran el Mayweather-Mcgregor.

“Primero, ¿de qué se trata eso?, y segundo, esta es una oportunidad increíble para los aficionados de los deportes de combate”, subrayó.