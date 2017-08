Pese a ser arrollado por Mayweather, McGregor no descarta seguir en el boxeo

Pese a que en su debut boxístico fue superado convincentemente por Floyd ‘Money’ Mayweather, la estrella de las artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor no descartó el seguir compitiendo sobre un cuadrilátero pues cree que tuvo una digna actuación ante un excelso rival.

“No sé que sigue. Tengo múltiples campeonatos en UFC y también puedo seguir en el boxeo”, dijo el irlandés tras el combate que se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas el sábado. “Fue un honor para mí venir a este deporte a mostrar mi talento. Sé que muchos no lo tomaron en cuenta y no le dieron respeto. Esta falta de respeto me asombró…creo que fue por envidia. Siempre supe que cuando llegara la pelea iba a lucir bien, fue un gran duelo”.

‘Notorious’ no dudo en reconocer la grandeza del que es considerado el mejor pugilista de la última época, sin embargo, atribuyó su descalabró por nocaut técnico en el décimo round más al cansancio que lo ha afligido toda su carrera en la parte tardía de sus combates que al reto que reprsentó ‘Money’.

“Simplemente estaba cansado. Si me pegó con unos buenos golpes, pero nunca me sacudió o mermó”, comentó. “Me hubiera gustado ver el final del décimo asalto, pero estaba fatigado. Caigo en un bache en la parte media de mis peleas…mis piernas tambalean. No obstante, Mayweather es un formidable rival, siempre me presionó y cambió de estilo. Me quito el sombrero, Floyd ha tenido una tremenda carrera”.

Algo que también debe de darle algo de satisfacción a McGregor es el saber que tuvo una mejor noche ante Mayweather que la que tuvo la leyenda filipina Manny ‘Pacman’ Pacquiao cuando se midió al estadounidense en la llamada “Pelea del Siglo” en 2015.

De acuerdo con las estadísticas, Conor conectó 111 golpes en casi 10 giros de acción; Manny solo concretó 81 en 12.

Por su parte, Dana White, el presidente de UFC, indicó que estaba orgulloso del desempeño que tuvo su peleador ante “el mejor boxeador de todos los tiempos”. Sin embargo, cree que en el octágono es donde McGregor brilla mejor, por ende, no está contemplando volverlo a ver dentro de los encordados en el futuro.

“Me gustaría que no volviera a boxea. No es lo que hace, es un peleador de MMA. Ahí usa todas sus armas, ahora solo pudo usar sus manos”, expresó White. “Creo que le fue bien, pero ya no tiene nada que probar”.