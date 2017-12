JC Chávez Jr y 'Perro' Angulo YA PELEAN... en redes sociales

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr regresará a la acción contra el veterano Alfredo 'Perro' Angulo y ya se están dando con todo... a través de las redes sociales.

La pelea prevista en EEUU para el 26 de enero aún no ha sido confirmada, pero Angulo ya la dio por hecho, aunque Chávez Jr lo minimizó por no tener una oferta formal y le pidió retirarse.

"De perro no tienes nada. A mí no me ven la cara. Aprende que acá (EEUU) todo es con papeles! Por eso estuviste encerrado! Si ocupas (necesitas) algo pídemelo". (Angulo estuvo preso siete meses en 2012 por problemas con su estatus migratorio)

@ElPERRO82 @premierboxing de perro no tienes nada. Ami no me ven la cara. Aprende que acá todo es con papeles!!! por eso estuviste encerrado!! Si ocupas algo pídemelo. Yo estoy bien si peleó o no peleó saludos #teamchavezjr #chavezjr pic.twitter.com/VMt4p0XLyl — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) December 15, 2017

"No creas que te mereces mucho pelear... deberías retirarte", puntualizó Chávez Jr (31 años), quien en su reciente combare fue vapuleado por su compatriota Saúl 'Canelo' Álvarez, en mayo de 2017.

gente come gracias a Dios por eso peleó. con ese FiN! Mamadas an hecho contigo @ElPERRO82 cuando perdiste por dinero pudiste perder salud física y mental para tus hijos. Valora tu cabeza. estoy esperando el contrato. No soy para jugar vivo la realidad q No te vean la cara — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) December 15, 2017

Angulo retó a través de Twitter a JC Chávez Jr de manera ofensiva , para dejarse de palabras e ir a los puños.

@ElPERRO82 estoy listo esoero igual. para pelear ocupo firmar un contrato por ley por un acuerdo que hice con AL igual que tú y no me an ofrecido pelear contigo. Gratis? esta el gym cuando gustes mi perro. Pero lo que generas te pertenece al igual que ami que no te mientan. — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) December 15, 2017

En una primera entrevista, Angulo se dijo contento por enfrentar a Chávez Jr: “Me dio mucho gusto que me hayan considerado para una pelea así, porque es el hijo de la gran leyenda Julio César Chávez, además que los dos somos mexicanos, que nacimos en México y nos criamos en México y somos mexicanos cien por ciento”.

JC Chávez Jr (50-3-1; 32 KO's ) necesita un regreso triunfal para relanzar su carrera, mientras 'El Perro' Angulo (24-6; 20 KO's) busca un triunfo que haga digna su carrera en la recta final; en sus recientes 6 choques ha registrado 4 derrotas.