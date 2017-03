Óscar Valdez: soy el mejor campeón de peso pluma del momento   

En el pugilismo es muy fácil para un peleador joven sumergirse en un buen momento y perder el enfoque tras saborear el éxito por primera vez. Pero si hay un boxeador que está muy consciente de lo que significa el dicho “lo difícil no es llegar, sino mantenerse”, es el monarca mexicano de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Óscar Valdez.

Este próximo 22 de abril en el StubHub Center de Carson, el dos veces olímpico por México estará haciendo la segunda defensa de su corona ante el colombiano Miguel Marriaga (25-1-0, 21 KOs) en lo que será la primera cartelera de Pago Por Evento (PPV) que encabece en su carrera profesional de casi cinco años.

Para Valdez (21-0,19 KOs), quien se coronó en julio ante el argentino Matías Rueda, todo lo que ha logrado hasta el momento, es solo un aperitivo.

“Nos estamos preparando para cosas grandes. Cuando estaba chiquito pensaba que llegar a ser campeón mundial lo era todo. Ahora [que lo soy] me di cuenta que hay mucho que lograr. No estoy conforme con este título…le quiero ganar a los mejores”, dijo a HOY Deportes el monarca, de 26 años edad, durante una conferencia de prensa celebrada en Manhattan Beach para promocionar la velada.

“Ahorita en mi camino para lograr mi sueño de ser considerado el mejor mexicano de mi era está Marriaga. Tengo que hacer lo tenga que hacer para quitármelo de encima y seguir”.

Oscar Valdez Top Rank Top Rank

El sonorense considera que la vida como campeón del mundo es más complicada que la búsqueda del cinturón. Además de ya estar en la mira de otros boxeadores que quieren lo que él posee, siente que tiene que hacer aún más sacrificios como tomar vacaciones más cortas, ver a su familia menos y prohibirse de sus comidas favoritas-extraña las tortillas de harina- para poder mantenerse en su lugar.

“Tengo que estar más disciplinado que nunca… lo que te gusta lo tienes que dejar un poco si quieres seguir siendo campeón”, indicó.

Aunque admitió que disfruta de su creciente fama, pues lo empiezan a saludar y a pedirle fotografías cuando sale a la calle en el Sur de California, también señaló que trata de no “creérmela” y sigue con su misma forma de ser. Acredita esta humildad a su entorno.

“No trato de ser algo diferente, trato de ser yo y vivir más en el gimnasio, esto es lo mejor para mí”, comentó Valdez. “Creo que la gente que te rodea es la que te hace [humilde]. Tengo a alguien muy importante en mi vida, que es mi padre, que siempre está con el dedo en el renglón. Si algún día me empiezo a descarrilar y empiezo a ser una persona fanfarrona que cae gorda, él está para jalarme las orejas y guiarme por el camino correcto”.

Confianza plena

En donde el sonorense si no intenta llevar un bajo perfil es en cuadrilátero. Debido a la cantidad de talento que ostenta la división de las 126 libras con campeones de la talla de Leo Santa Cruz, Gary Russell Jr. y Lee Selby, está es vista como la mejor de la actualidad en el boxeo. Pese a que los demás monarcas tienen más recorrido y notoriedad, Valdez no titubeó al afirmar que él siente que está por encima de ellos.

“Tengo que tener esa mentalidad, no puedo pensar que Russell me va a ganar o que Leo me va a ganar. Tengo que creer que sí soy capaz de pelear con ellos. En verdad sí creo que les puedo ganar”, subrayó.

Valdez también cree que tiene la capacidad y el deseo para llegar a ser el gran campeón mexicano que los aficionados aztecas han añorado y que no han podido encontrar en peleadores como Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr. debido a como se han desarrollado sus respectivas carreras.

“Sin duda ellos son la cara del boxeo mexicano ahorita, pero a lo mejor no de una manera buena. La gente siempre [los critica]”, dijo. “Le tengo respeto a ambos boxeadores, Chávez Jr. es mi amigo. [Pero] desafortunadamente hagan lo que hagan, la gente nunca va a estar conforme con ellos. Son la cara del boxeo, pero cargan con una mala imagen, con todo respeto. A Chávez no le quitan que un día salió positivo por marihuana, y a ‘Canelo’ [lo critican] porque dicen que lo inflaron muy rápido por Televisa, pero para mí son buenísimos”.