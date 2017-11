Óscar De La Hoya dice que podría regresar al ring; reta a Conor McGregor

Uno de los críticos más fuertes del combate boxístico del pasado agosto entre Floyd ‘Money’ Mayweather y Conor McGregor, fue el excampeón mundial Óscar De La Hoya.

Nunca dejó de decir que choque era “un circo” e insulto al boxeo pues el irlandés, quien es la máxima estrella de las artes marciales mixtas (MMA) y UFC, no era un pugilista de verdad.

Sin embargo, parece que el del Este de Los Ángeles ya no ve con malos ojos que McGregor boxee.

El lunes durante la primera emisión del programa radial por internet "Golden Boy Radio with Tattoo and the Crew", que le pertenece a su promotora, De La Hoya contó que ha estado entrenando y que a sus 44 años edad tiene con que para noquear a ‘Notorious’.

“Soy competitivo, todavía puedo. He estado entrenado en secreto. Estoy más fuerte y rápido que nunca”, indicó. “Sé que puedo liquidar a McGregor en dos rounds. Regresaría para esa pelea. Dos rounds, un combate más. Los estoy retando , dos rounds es todo lo que necesito”.