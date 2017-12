Orlando Salido cambia de opinión y dice que todavía hay más

El cuatro veces campeón mundial en dos diferentes divisiones Orlando “Siri” Salido aún está pensando en seguir en el boxeo.

“El sábado en la noche dejé que mis sentimientos y frustraciones me hicieran decir cosas que no pensé bien. Fue una pelea aguerrida y difícil en la cual no pude hacer las cosas que estoy impuesto hacer en el ring, lo que atribuí a mi edad y a las muchas guerras que he tenido en mi carrera”, dijo Salido, desde su hogar en Phoenix.

“Pero al regreso a casa y después de examinar bien mi preparación y la pelea, me di cuenta que el peso también fue parte del problema el sábado. Llegue al campamento pesando mucho, lo más alto de mi carrera y bajar el peso se convirtió en el enfoque del entrenamiento y prepararme para la pelea fue secundario”, dijo Salido.

“Siento que dejé la pelea en la báscula. No es excusa pero una pelea en 18 meses no me ayudó a mantenerme en condición para lo que fue una preparación sumamente fuerte pero en la cual el peso se convirtió en el obstáculo a superar. Mientras que estuve contento con la pelea que le ofrecí al público el sábado sé que aún puede hacer las cosas mejor y por eso voy a mantener mis opciones abiertas en el 2018 y si sale algo bueno en las 130 o 135 libras pues pensaría seriamente regresar a pelear”, agregó Salido.

“A veces al término de una pelea y en el calor del momento se dicen cosas que cuando uno se toma tiempo para reflexionar no debería haberlas dicho. Quiero regresar al ring y darle a mis seguidores más espectáculo y creo que aún tengo algo bueno que ofrecer al boxeo”, concluyó Salido.