Obligan a Golovkin a pelear con un ruso, PERO...

El púgil kazajo Gennady Golovkin quiere pelear el 5 de mayo en el StubHub Center, de Carson, California, y ya hasta le tienen rival: el armenio Vanes Martirosyan.

El problema es que la pelea no se puede anunciar aún, luego de que la Federación Internacional de Boxeo (FBI) le impuso, de la noche a la mañana, al kazajo un rival mandatario, el ruso Sergiy Derevyanchenko (12-0, 10 KO's).

'GGG' es monarca Mediano de la FIB, además de que posee los cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por lo que buscará llegar en las próximas horas a una negociación con la FIB, de lo contrario podría dejar ese cinturón para cerrar el trato con Martirosyan.

"Yo me siento muy bien, he estado entrenando en Big Bear. Solamente quiero que me den la pelea, es una situación loca lo que sucede, el 5 de mayo es una gran fecha para el boxeo, esto es terrible", declaró Golovkin en una conferencia de prensa en Los Ángeles.

Hay que recordar que Golovkin tenía planeada una pelea con Saúl 'Canelo' Álvarez en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pero se canceló por el positivo que dio el mexicano en dos pruebas por clembuterol.

La Comisión Atlética del Estado de California ya aprobó esta semana a Martirosyan como rival de 'GGG', y hasta la cadena HBO dio el visto bueno para la cartelera que tendría de vuelta en el ring al ex campeón Román 'Chocolatito' González.

"La posición del CMB ha sido clara todo el tiempo y sigue siendo la misma. Apoyo absoluto a nuestro campeón Golovkin para lo que él decida", escribió Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, en Twitter.