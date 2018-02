Nietes y Viloria entrenan en Hollywood de cara a presentación en SuperFly 2

Dos de los mejores boxeadores en la historia del boxeo filipino el tres veces campeón mundial Donnie Nietes y Brian Viloria, el cuatro veces campeón del mundo abrieron su campo de entrenamiento a la prensa este jueves en Los Ángeles en miras a sus respectivos duelos titulares del próximo sábado 24 de febrero en la función Superfly 2 que se realizará en el Forum de Inglewood.

Nietes y Viloria están entrenando juntos en el Wild Card Boxing Club de Fredie Roach en Hollywood, California y han estado haciendo guanteo, a pesar de que ambos están preparándose para peleas titulares en la misma categoría.

Donnie Nietes and Brian Viloria during their media workouts today ahead of their Feb. 24 fights at the #SUPERFLY2 card @BrianViloria @theforum pic.twitter.com/1enyOcTmyV — Eduard Cauich (@ecauich) February 8, 2018

“Estoy muy contento de poder trabajar al lado de Brian Viloria y el guanteo ha sido muy beneficioso para ambos. Estoy muy orgulloso de estar aquí en el Wild Card donde todos me han tratado muy bien y donde he podido hacer una preparación de altos quilates”, dijo Nietes.

En el duelo estelar de SuperFly 2 el monarca supermosca del CMB Srisaket Sor Rungvisai (43-4-1, 39 KOs) de Si Sa Ket, Tailandia, expondrá su corona por segunda ocasión en un combate pactado a 12 giros ante el clasificado mundial número uno Juan Francisco Estrada (36-2, 25 KO’s) de Puerto Peñasco, Sonora, México.

BRIAN VILORIA, (38-5, 22 KO’s) of Los Angeles, CA via Waipahu, Hawaii will fave ARTEM DALAKIAN, (15-0, 11 KO’s), Ukraine in a scheduled 12-round bout for the vacant WBA Flyweight World Title. On Feb. 24th @theforum #SUPERFLY2 pic.twitter.com/vceL0ZHQA1 — Eduard Cauich (@ecauich) February 8, 2018

En el duelo semi estelar de la función el ex campeón mundial supermosca del CMB, Carlos Cuadras (36-2-1, 27 KO’s) de Guamúchil, Sinaloa, México, se enfrentará a McWilliams Arroyo (16-3, 14 KO’s) de Fajardo, Puerto Rico, en un combate de 10 asaltos en peso supermosca.

En el duelo que abrirá la trasmisión de HBO el orgullo de las Filipinas, el cuatro veces campeón mundial en tres divisiones diferentes Nietes (40-1-4, 22 KOs) expondrá por primera vez su campeonato mundial de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante el tres veces campeón Juan Carlos Reveco (39-3-0, 19 KO’s) de Las Heras, Argentina.

Three-time world champion DONNIE NIETES, (40-1-4, 22 KO’s) talks about his the first defense of his IBF Flyweight World Title against two-time world champion and mandatory challenger JUAN CARLOS REVECO, (39-3-0, 19 KO’s) from Las Heras, Argentina. pic.twitter.com/eEdi2XyEYn — Eduard Cauich (@ecauich) February 8, 2018

En otro duelo titular el cuatro veces campeón mundial en dos divisiones Viloria (38-5, 22 KOs) de Waipahu, Hawái, se enfrentará al clasificado mundial Artem Dalakian (15-0, 11 KO’s), de Dniepropetrovsk, Ucrania, por el campeonato mundial de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que está vacante.