Pacquiao dice que enfrentaría a McGregor

Mientras muchos han especulado sobre el duelo entre el retirado boxeador invicto Floyd Mayweather y el dos veces campeón de UFC, Conor McGregor, el filipino Manny Pacquiao también ya se apuntó en la lista de posibles rivales del irlandés en un duelo de fantasía.

Pacquiao dijo que no tendría problema de enfrentar a McGregor en un cuadrilátero.

“En boxeo lo haría, no en UFC, solo boxeo”, dijo Pacquiao en una entrevista. “Estoy seguro que se va a mover mucho. No he visto video de él sparring, pero si estamos hablando de Conor McGregor y boxeo, es diferente. Boxeo es diferente que MMA”.