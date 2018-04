Mientras Canelo sufre por el clembuterol, Golovkin goza de la vida con los caballos

Con un rostro conmovido y tristeza en los ojos, #Canelo explicó estar sorprendido y lamentó traer dudas hacia su integridad deportiva. Pidió disculpas a sus patrocinadores, a los aficionados, a los medios de comunicación. “Nunca los he defraudado y nunca lo haré”, expresó Canelo, de 27 años, quien no había hablado ante la prensa hasta este martes. Canelo recordó que siempre se ha sometido a pruebas antidoping, aunque no estas no sean requeridas. “Desafortunadamente este es un problema público en #México y que le ha pasado a cientos de deportistas al consumir carne procesada. Desafortunadamente ese es mi caso”, expresó Canelo, quien citó a boxeadores, ciclistas y futbolistas mexicanos que han dado positivo. @mayan_tiger

